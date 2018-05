”För mig är livet som ett pussel”

Hon är den första kvinnan vars restaurang i Sverige fått en stjärna i Guide Michelin. Hans film om folkkäre Ted Gärdestad är den mest besökta biofilmen just nu. Det som binder dessa kreatörer är Malmö och just kreativiteten som spirar i dem och deras yrken.

Titti Qvarnström lämnade Malmörestaurangen Bloom in The Park i höstas. Sedan dess har hon dragit igång en rad projekt som nu börjar realiseras. Bland annat anordnar hon falafel-VM i Malmö som går av stapeln om någon månad.

– Malmö är ju falafelstaden och vad finns det att inte att älska med falafel? Det speglar vår brokiga befolkning, det är vegetariskt, billigt, klimatsmart, lättillgängligt och finns i alla variationer. Det finns inga gränser för hur många varianter av en falafel man kan göra. Och det är så Malmö.

– Falafel med vanilj, undrar Jan Wifstrand?

– Nej, svarar Titti och lockar till skratt.

Utöver ovanstående – samt att ta fram smörrebröd för The Smørrebrød Company, som startades av Martin Walfisz, Björn Almér och Titti Qvarnström med en pop-up-restaurang på Triangeln – så är hon även kreativ ledare på nyöppnade restaurangen Mat i gamla Folkets Hus vid Nobeltorget. En del av konferenscentret Folk, Mat & Möten.

– Det är tidigare Malmö konferenscentrum som genomgått en stor förvandling under början av året. Det är inte min krog, det hör till verksamheten med konferens, kontorsuthyrning och mat.

Även Hannes Holm har blicken vänd mot framtiden, efter succéer som ”En man som heter Ove” och nu senast ”Ted – för kärlekens skull”.

– Jag har två utländska filmer på gång. Jag håller på med en film i England om fotbolls-VM för hemlösa. Det är en spelfilm som handlar om en talang som till slut blir hemlös, och som hemlös får han chansen att spela VM. De som står bakom är Blueprint Pictures som gjorde Three Billboards Outside Missouri och som gjort bioaktuella The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.

Det andra projektet luktar Hollywood lång väg.

– Det är en film med Emma Watson från Harry Potter. Den handlar om Gertrude Ederle som var 1926 blev den första kvinnan att simma över Engelska kanalen och då slog den första mannen med två timmar. Fantastisk halvdöv, underbar liten tjej som Emma är tänkt att spela. Young Women and The Sea ska den heta.

Båda projekt är ganska långt framskridna.

– I september pratar vi om att börja inspelning. I Sverige så är film som jordbruket, vi lever på bidrag. Det är en bidragsverksamhet. I utlandet finns det pengar så där är man mer beroende av till exempel Emma som är 29 år gammal. Jag träffar Emma och det uppstår ett bra möte mellan henne och mig. Samma dag blir jag uppringd av Jerry Bruckheimer som står bakom allt du sett i komediväg från 80-talet och Pirates of The Caribean. Då vill han träffa mig samma dag, för Emma har sagt att Hannes Holm är bra. Det är 29-åriga Emma som bestämmer, det är helt olika sätt att jobba på.

Hur höga krav ställer ni på er själva när det gäller att vara kreativa, undrar Jan Wifstrand och vänder sig mot Titti Qvarnström.

– Jag är definitivt min egen största kritiker, jag är aldrig nöjd med något jag gjort. I varje sak jag gör ser jag bara förbättringsmöjligheter.

– Jag har alltid fascinerats av problemlösning. För mig är livet nästan ett pussel, något sorts spel där man kan lösa problem för att ta sig framåt. Jag drivs av en nyfikenhet också, att jag vill prova. Det intressanta med matlagning är att råvara aldrig är likadan två dagar i rad eller samma år, säger Titti Qvarnström.

I såväl mat- som filmbranschen ingår kritik i yrket. Det fick Hannes Holm erfara när en släkting till Ted Gärdestad skrev ett öppet brev, med hård kritik mot filmen om Ted Gärdestad, som Dagens Nyheter publicerade samma dag som filmen hade premiär i vintras.

– Gör man en biografisk film så är det ofrånkomligt att det händer saker. Bellman kanske man kan göra utan att några släktingar ringer. I Teds fall räknande man med det. Sen kanske jag inte räknade med att Dagens Nyheter skulle smälla upp det på premiärdagen. Jag tror att personen som reagerade inte hade sett filmen.

En dröm som Titti Qvarnström har är ett hållbart och respektfullt bemötande mot naturen.

– Jag drömmer om en restaurang där man kan ha zero waste och vara klimatneutral, det är många som försökt men det är ingen som har lyckats. Problemet är att leverera en vettig kvalité till ett vettigt precis, det måste lösas.

Mot slutet av mötet får kreatörerna fantisera fritt om vad de skulle göra om de inte var i den bransch de är i nu. Hannes svävar gärna ut medan Titti håller sig närmare jorden:

– Jag skulle kunna tänka mig att jobba med odling, trädgårdsbruk eller skogsbruk. Skogsvaktare skulle jag kunna vara. Jag har en hektar skog med gamla träd, det är någonting märkligt med mark och träd och framförallt gamla träd. Det är nästan en religös upplevelse. – En väldigt dålig guide skulle jag vilja vara. Jag gillar historier och berättelser. Fast jag skulle aldrig berätta den sanna historien. Jag skulle berätta något annat, så skulle de komma på mig och ge mig sparken så skulle jag bli guide någon annanstans. Jag gillar att hitta på historier, säger Hannes Holm.

Emily Binks