”Vi vill verkligen inte gå miste om den här regionen”

Sophie Stenbeck har ett livslångt engagemang i sociala frågor bakom sig och lägger under halva sin tid på välgörenhet och organisationer som Childhood Foundation samt egengrundade Child 10. Det är också Child 10 och dess årliga toppmöte som tagit henne till Malmö – för första gången.

Men andra halvan av sin tid lägger hon på affärer. Med en investering och styrelsepost i Penske Media Group följer hon i sin fars fotspår tillbaka in i medievärlden. Och under det sällsynta Rapidusframträdandet inför en fullsatt bankettsal på Scandic Triangeln i Malmö efterlyste Sophie Stenbeck skånska bolag att investera i genom Max Ventures – riskkapitalbolaget som grundades av hennes bortgångne bror och som hon nyligen klivit in i som partner.

När Rapidus Jan Wifstrand presenterar morgonens gäst kan han inte låta bli att börja med att fråga om det verkligen är sant att hon aldrig tidigare varit i Malmö.

– Jag menar, borde det inte vara en del av din grundutbildning? undrar han och får genast publiken med sig.

– Det borde ha varit det, ja. Jag har varit i Skåne, men aldrig i Malmö, säger Sophie Stenbeck, som kan ”ta sig runt” på svenska, men är född och uppvuxen i New York och helst gör intervjun på engelska.

Efter att språkfrågan retts ut går samtalet vidare in på hennes välgörenhetsengagemang. Sophie Stenbeck berättar att det började redan i fem-årsåldern. Hennes mormor vägrade ge henne pengar eftersom hon bara gav bort alltihop till andra.

Jan Wifstrand frågar vad som driver henne, och hur organisationen Child 10 kom till.

– Jag är övertygad om att det finns innovativa sätt att integrera socialt arbete i företagande, att det inte bara handlar om att skriva checkar. Jag har varit engagerad i att bekämpa mänsklig trafficking länge. Egentligen var det min pappa som knuffade mig i den riktningen. Det var en fråga han verkligen brydde sig om, särskilt barn som utnyttjas, och det var ett ämne som ingen pratade om för 20 år sedan, säger hon.

Hon berättar om starten för organisationen Child 10, hur hon och medgrundaren Sara Damber delade engagemanget för utsatta barn. Tillsammans beslutade de att det inte räckte med enbart donationer utan att de istället skulle starta Child 10 för att stötta gräsrotsaktivister.

– Årets tema är papperslösa barn, vilket inte specifikt handlar om trafficking, utan om de barn som är mest utsatta för alla typer av brott, säger Sophie Stenbeck.

Bland årets tio pristagare, som får ta emot stipendier i kväll, finns Hanna Scott på Skånes Stadsmission och Malmöbon Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes förbund.

Precis som engagemanget i inkubatorsprogrammet Reach for Change sker arbetet med Child 10 genom Hugo Stenbecks stiftelse, där Sophie Stenbeck är ordförande. Men hon agerar också genom sin egen stiftelse – Sophie Stenbeck Family Foundation – för att kunna arbeta utanför Sveriges gränser. Hon beskriver den som en internationell gren av familjestiftelsen. I Stenbeckssfärens investmentbolag, Kinnevik, har hon däremot inget engagemang utöver aktieägande.

– Om du frågar om Kinnevik säger jag samma sak som jag säger till alla: ring Christina. Hon gör ett fantastiskt jobb, säger Sophie Stenbeck.

Hennes egna investeringar går främst till uppstartsbolag och det genom Max Ventures. Riskkapitalbolaget grundades som Bassett Investment Group av hennes yngre bror Max Stenbeck tillsammans med Ryan Darnell. Efter att Max Stenbeck gått bort 2015 valde Sophie Stenbeck att ta över hans partnerskap och hedra honom genom namnbytet.

Från scenen projiceras en bild av partnern Ryan Darnell, och sekunden senare får han kliva upp och tillsammans med Sophie Stenbeck berätta mer om hur de väljer sina bolag och hur de arbetar.

– Vad vi letar efter är för det första om det kan förbättra världen på något vis, och för det andra om det går att tjäna pengar på det. London, Berlin, Tel Aviv har alla sina egna ekosystem för techindustrin som inte ens fanns för tio år sedan. I dag expanderar de bolagen allt tidigare på fler marknader och det är där vi kan hjälpa dem som mest. Jag är i Stockholm varannan månad, minst, och det är alltid väldigt actionpackade resor, säger Ryan Darnell.

Av 47 portföljbolag hittills är en hel del svenska, däribland Bloglovin’, Sana Labs och Heja. Sophie Stenbeck intygar att affärspartnern är välbekant med Stockholmsscenen för uppstartsbolag:

– Men en sak jag vill tillägga är att vi inte kan Skåne, vi är inte bekanta med ekosystemet här. Så om det finns några grundare eller andra investerare i rummet: snälla leta upp Ryan. Vi är väldigt intresserade av vad som händer här, för entreprenörskapet är så starkt i hela Sverige just nu. Det finns just nu mer riskkapital per capita i Sverige än i resten av Europa, så vi vill verkligen inte gå miste om den här regionen.

När intervjun avrundas på scen tycks uppmaningen inte ha gått för döva öron. En strid ström av frukostmötesdeltagare rör sig mot det runda bord längst fram där Sophie Stenbeck och Ryan Darnell håller till.

Text: Felicia Frithiof

Foto: Kristoffer Lindblad