4,5 mio. DKK skal puttes i ny nordisk fintech hub

Private investorer, Nordisk Ministerråd m.fl. får den kommende tid ansøgninger til funding på omkring 4,5 mio. DKK over de næste tre år af et styrket og nyt nordisk samarbejde - også på tværs af Øresund – for start ups indenfor fintech. Det eksplosivt voksende vækstmiljø i inkubatorhuset Copenhagen Fintech er primus motor i de nye million-ansøgninger.

Copenhagen Fintech har lige nu 50 virksomheder og 170 mennesker tilknyttet i lokalerne på Christianshavn i København, hvor der er totalt udsolgt og venteliste – og derfor udvider Copenhagen Fintech netop disse uger med 1.000 kvadratmeter ekstra på Langelinie på Københavns havnefront. Ikke desto mindre er begrænsningerne på det danske marked baggrund for de nye million-ansøgninger.

– Det går godt på det danske fintech-marked, men markedet er meget lille og vi kan gøre meget mere, hvis vi får bedre adgang til de nordiske markeder også, fastslår Simon Schou, CIO for Copenhagen Fintech.

Han var i november 2017 medstifter af det nye, nordiske samarbejde, som skal skabe matchmaking og branding af nordisk fintech bl.a. i samarbejde med foreningen Øresund Fintech i Helsingborg for også at skabe en akse over Øresund for ny teknologi i digitale bankforretninger og betalinger, som allerede i dag gør Norden til nogle af de mest kontantløse samfund i verden.

Alle de nordiske lande har nu egne fintech hubs, og i Danmark undersøger man nu mulighederne for også at udvide Copenhagen Fintech med et voksende start up-miljø i Jyllands hovedstad Aarhus. Blandt planerne i det udvidede, nordiske fintech-samarbejde er fælles delegationsbesøg i udlandet til andre fintech-hubs, fælles events og konferencer – samt øget evne til at tiltrække talent og investorer til den nordiske region.

Af Keld Broksø