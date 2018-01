50 miljoner till Hero Gaming i Malmö

Malmöbolaget Rushplay, mer känt under varumärket Hero Gaming, plockar in 50 miljoner kronor i riskkapital och siktar på att notera sig under 2018. Det skriver Di Digital. Rushplay gör casino- och bettingspel med underhållningsinslag inspirerade av traditionella mobilspel och för pengarna står bland annat en rad veteraner från branschen.

Rushplay har i dag ett 100-tal anställda varav merparten på Malta och cirka 35 i Malmö, där huvudkontoret och utvecklingsavdelningen är placerade. /Erik Olausson