7 mio. DKK fra især danske Vækstfonden får Kubo Robotics til at gå over sundet

Danske Kubo Robotics har internationale ekspansionsplaner, og et af de første markeder uden for Danmark som opstartsfirmaet går ind på, bliver i Sverige. Det sker efter en stor investering denne måned på samlet knap 7 mio. DKK især fra den halvstatslige Vækstfonden, det store it-firma KMD samt virksomhedens nye bestyrelsesformand, Robbert Stecher, med 15 års karriere i LEGO, senest som Senior Vice President, Corporate Management. Som årsag til at blive bestyrelsesformand nævner Robert Stecher ”et stærkt koncept, der er både er simpelt og let at gå til. Robotten er universel og intuitiv, ligesom det gør sig gældende for legoklodsen.”

Kubo Robotics har fået stor anerkendelse for de små robotter, som lærer børn i børnehave og grundskole at programmere og løse udfordringer, der hidtil har været for elever på større klassetrin. Ved hjælp af puslespilsbrikker sammensætter barnet en sekvens, som robotten så kører efter. Robottens hoved kan udskiftes, så den kan bruges til eksempelvis træning i stavning, hvor robotten kører af sted over brikkerne, men stopper og lyser rødt, hvis den møder et forkert bogstav.

Den ny kapital skal styrke organisationen - og netop rulle mini-robotterne ud internationalt. Om den nye ekspansion i Sverige siger direktør Tommy Otzen til Rapidus:

- Arbejdet med strategi og aktiviteter starter denne uge. En af de første opgaver er at identificere potentielle distributører og samarbejdspartnere. Det er vores mål at kunne starte salget i august, hvilket er ambitiøst, men det skulle være muligt, mener Tommy Otzen, som stiftede Kubo Robotics sammen med Daniel Friis Lindegaard i 2014.

Vækstfonden med hovedsæde i Hellerup nord for København har længe haft kig på robotudviklingen især på Fyn, hvor Kubo Robotics også kommer fra.

- Med afsæt i det stærke fynske robotmiljø har Kubo Robotics et stærkt team, som både rummer dyb viden om læring, teknisk indsigt og kommercielle kompetencer. Det mener vi kan blive opskriften på en solid succes også internationalt, siger Lars Rønn fra Vækstfondens investeringsafdeling, VF Venture.

Af Keld Broksø