Amerikanske YouNoodle vil ekspandere fra München til Danmark og Sverige

Den stærkt voksende platform for opstartsvirksomheder og investorer, YouNoodle fra San Francisco, har nu ekspansionsplaner mod det danske og svenske marked. Det sker fra den europæiske base i München, hvorfra teknologien udbredes i det, der også er kaldt ”FaceBook for opstartsvirksomheder,” som titusindvis af unge virksomheder allerede har brugt globalt.

YouNoodle har den danske iværksætter og tidligere direktør for Venture Cup Denmark, Torsten Kolind, som én af de stiftende partnerne og CEO, og hans far, Lars Kolind, som formand for bestyrelsen. Lars Kolind hører til blandt de mest kendte, danske business angels.

Rapidus har fra San Francisco fået beskrevet planerne af programchef for YouNoodle, Shilpa Bhongir.

- Vi har satellit-kontor i München, og deres hovedfokus er nu at få udvidet YouNoodle til også at nå hele den nordiske region, inklusive Sverige og Danmark, oplyser Shilpa Bhongir.

YouNoodle fungerer som en it-platform til at udvikle ideer og forretningsplaner hos opstartsvirksomheder, som også via avancerede skemaer også kan få målt deres muligheder for succes via værktøjet ”Startup Predictor Tool” - og derved ikke mindst blive synlige for investorer globalt. Hertil er videndeling og netværk en afgørende feature for platformen. YouNoodle vil ganske enkelt stå i spidsen for en global startup revolution, og det sker med midler fra VTF Capital og en international gruppe af business angels.

- I Norden samarbejder vi eksempelvis allerede med Creative Business Cup, Startup Denmark, Venture Cup Denmark. I Sverige samarbejder vi med Nordic Startup Awards og Leapfrog. I alt er der over 800 programmer for start ups, som vores teknologi giver mulighed for at søge i, forklarer Shilpa Bhongir.

Siden Torsten Kolind er fra Danmark – hvordan ser du mulighederne for danske og svenske startups til at udnytte deres potentiale gennem YouNoodle?

- Mulighederne er endeløse for startups, hvis de kan blive udvalgt til de rigtige programmer via YouNoodle-teknologien. YouNoodle's vision er at fjerne barrierer for startups over hele verden, understreger Shilpa Bhongir.

YouNoodle blev grundlagt af Torsten Kolind og Rebeca Hwang in 2010 på grundlag af et it-projekt fra 2007 udviklet af folk fra Stanford og Oxford. Virksomheden ledes nu af folk med 11 nationaliteter, og med hovedkvarter i San Francisco samt kontorer i Santiago, Mexico City og München, hvorfra den nordiske ekspansion skal ledes nu.

Af Keld Broksø