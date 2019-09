Special: Erik Olausson tar farväl

Kort sagt: Tolv år efter att jag klev in genom dörren på Rapidus som ung och grön journalistpraktikant är det dags att tacka för mig. Om det dryga decenniet varit omvälvande på ett personligt plan är det inget mot de radikala förändringar som det skånska näringslivet gått igenom.

Av Erik Olausson, chefredaktör emeritus

Öresundsbron står kvar och Lunds universitet är fortfarande länets akademiska motor. I den skånska entreprenörsbubblan är Hampus Jakobsson, Sarah Fredriksson och Dan Olofsson ännu heta namn.

Ändå tycks många av Rapidus rubriker från 2007 beskriva en annan planet. Sedan länge glömda företagsnamn som Malmöbaserade Avail Intelligence, ReadSoft i Helsingborg och Ultrazonix i Lund flimrar förbi. Hetast på IT-himlen var Brimstone och bland PR-byråerna dominerade Sund Kommunikation.

I Malmö var Citytunneln inte invigd, Hyllie fortfarande en lerig åker och högskolans universitetsstatus ännu bara en våt dröm för Ilmar Reepalu.

Men det är ändå Lund som tvingats till störst förnyelse. 2007 hade AstraZeneca fortfarande en gigantisk forskningsavdelning i stan. Och Rapidus-rubriken ”Spaden i jorden för Sony Ericssons storexpansion i Lund” säger det mesta om feberyran som då rådde i mobilklustret.

Samma år lanserade Apple sin första Iphone-modell och effekten av det lever vi fortfarande med i regionen. Det som i dag är Sony Mobile har i omgångar hyvlats ned till en bråkdel av sin forna storlek. Så sent som i slutet av augusti lades ett nytt varsel i den pågående sparrundan.

I gengäld har Lunds näringsliv fått en bredare bas att stå på. Hålen efter AstraZeneca och Sony Mobile har till stor del fyllts igen av en myriad mer eller mindre lyckade förhoppningsbolag, samtidigt som den lediga kompetensen lockat hit storföretag som Volvo, Bosch och grafikkortsjätten Nvidia. Ericsson rekryterar igen i staden och Axis nya huvudkontor sträcker sig mot himlen.

På pluskontot har Lund också fått prestigebyggen som Ideon Gateway, Max IV och snart ESS och spårvägen att skryta med.

2007 sniffade vi, liksom idag, på en kommande lågkonjunktur efter många år av stadig tillväxt. Men bakom de rena konjunktursiffrorna döljer sig en förändring som ritat om spelplanen rejält för de skånska tillväxtbolagen: möjligheten att på ett tidigt stadium dra in riskkapital via aktiemarknaden. Det senaste decenniet har antalet listade teknik- och life science-bolag dubblats i regionen till långt över 100. Tillsammans har de plockat in mångmiljardbelopp.

De mest intressanta rubrikerna från 2007 handlar dock inte om kapitalinjektioner utan om företeelser som då inte verkade vara så viktiga. ”Nytt företagshotell i Tretorns gamla lokaler” beskrev det första stapplande steget till det som senare blev Helsingborgs verkliga nav för innovationsbolag. I dag heter företagshotellet Mindpark och hyser ett 70-tal bolag.

”Dansk riskkapitaljätte tar sikte på Skåne” handlade om den då rätt okända aktören Sunstones Capitals kliv över sundet. Sedan dess har Sunstone och förgreningen Heartcore Capital bland annat lotsat Alligator Bioscience och Boozt till börsen under uppmärksammade former, gått in som storägare i FlatFrog och hjälpt till när Lundabolaget Galecto Biotech förra hösten tog in över 800 miljoner kronor.

Själv låg jag bakom rubriken ”Nytt Malmöbolag ska ta antikhandeln till nätet”, om en nystart inom e-handelskoncernen CarpetVista. Enligt senaste bokslutet har koncernen växt till att omsätta 370 miljoner kronor.

Betydligt sämre har det gått för bolaget jag skrev om i min allra första Rapidus-artikel: Active Biotech. Efter flera medicinska bakslag har ledningen kapat ner verksamheten till tolv anställda och sålt fastigheten i nordöstra Lund för att bättra på kassaflödet.

Det går kort sagt aldrig att veta i förväg vad som kommer bli stort och vad som kommer tyna bort. Men chansen är stor att fröna till morgondagens succéer redan börjat gro. Och chansen är stor att Rapidus redan skrivit om dem.

Jag vill rikta ett stort tack till alla Rapidus-läsare, till alla som genom åren låtit sig intervjuas och till alla som hört av sig med tips och synpunkter på innehållet. Utan er hade det inte blivit något nyhetsbrev. Niclas Lindstrand och den vassa Rapidus-redaktionen kommer fortsätta leverera exklusiva nyheter, skarpa analyser och nätverksträffar i toppklass. Själv börjar jag efter årsskiftet en tjänst som IT-konsult på Academic Work. Vi ses i minglet!