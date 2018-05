Bambwa fra Bjärred lancerer APP og fire første musikkanaler i Afrika 

Den ambitiøse, afrikanske medieplatform, Bambwa, med hovedkontor i Bjärred udenfor Lund og den erfarne, danske serieiværksætter Michael Mathiesen som CEO, er netop nu blevet lanceret med APP og de første fire musikkanaler. Det sker otte måneder efter Michael Mathisen kom ind i selskabet. Kanalerne og APP er start på en langt større satsning af panafrikansk medieindhold. Den er foreløbig finansieret af 14 mio. SEK betalt af svenske og amerikanske business angels.

– Vi har store ambitioner. De begynder foreløbig i Ghana, Liberia og Nigeria, hvor vi har opbygget netværk og kontorer. Når musikkanalerne og vores APP er godt i luften vil vi siden udbygge med indholdstemaer, der skal gøre Bambwa til en katalysator og inspirator for en afrikansk model til bedre og mere bæredygtigt liv. Afrika skal ikke kopiere os, men tage de bedste ting fra vor verden og blande dem med egne kulturer. Et første tema bliver en kvindekanal. Siden er mulighederne uendelige. En handelskanal kan bidrage til at rette op på, at afrikanske lande handler med Europa, Kina og USA, men stort set ikke med hinanden, forklarer Michael Mathiesen til Rapidus - efter han er pendlet fra Bjärred hjem til København.

De fire nye musikkanaler er delt op i reggae, gospel, oldies og nye hits og følger en oprindelig forretningsplan om at blive et afrikansk Spotify med finansiering via reklamer. Da Michael Mathiesen kom med blev forretningsplanen ændret til også at satse på bredere medieindhold. Eksempelvis artikler, blogs, podcasts, videokanaler – og nu de fire første radiokanaler.

Satsningen skyldes, at Afrika har oversete vækstmarkeder. Fem af verdens 10 markeder med størst vækst er afrikanske. I bestyrelsen i Bjärred er også Lars Håkan Hollerup, Jyrki Harry Eklund og Anders Ricard Staffan Bergqvist. Bambwa planlægger at blive profitable to år efter introduktion på hvert nyt marked. Går det som planlagt med millioner af brugere ser Bambwa sig selv som strategisk partner for firmaer som Alibaba, Amazon og Facebook.

Af Keld Broksø