CarbonCloud går efter dansk marked og 4 mio. SEK i kapitalrejsning

For klimabevidste er CO2-måling af madproduktion nu en kommerciel faktor, som den svenske food-tech startup, CarbonCloud, nu går ind på det danske marked med. Ekspansionen betyder også, at CarbonCloud dette efterår går efter første kapitalrejsning på forventet 4 millioner SEK, oplyser CEO David Bryngelsson til Rapidus.

– Vi ser vores første indsats på dette års Roskilde Festival som en bro ind på det danske marked, fortæller David Bryngelsson.

I juli på Roskilde Festival havde 100 madboder afleveret opskrifter på samlet 400 forskellige måltider. CarbonCloud beregnede hver enkelt madrets CO2 udledning. Derfor kunne festivaldeltagere vælge mad også ud fra mindste CO2-udledning. Data fra årets festival skal nu bruges til at sætte mål for reduktion af CO2 for festivalens madproduktion i 2019. I mindre målestok var CarbonCloud også i år Almedalsveckan.

– Roskilde Festival evaluerer vores projekt, men vi har positive meldinger og venter også at være på festivalen i 2019. Nu handler det om også at komme ind andre steder i Danmark. Foreløbig har vi 30 restauranter tilknyttet klimamåling af mad i Sverige. Vi vil op i stor skala. I udlandet går vi nu efter Danmark, siden Tyskland og Holland, siger David Bryngelsson.

Forretningen er, at madproducenter betaler for klimamåling. Resultatet sættes på som label på hver ret. David Bryngelsson understreger, at han selv og en medstifter har forskerbaggrund i klima, så man kan regne med tallene. CarbonCloud opstod som en spin-off via et research projekt på Chalmers Tekniska Högskola i et EU-finansieret acceleratorprogram for start-ups. I det første regnskab har CarbonCloud en omsætning på 1 mio. SEK og et årsresultat på 12.000 SEK. Svenska Mässan gav i år et legat på 10.000 euro, men starten er finansieret af fire stiftere, og de er nu fem i firmaet. Staben udvides igen efter første kapitalrejsning i efteråret.

Af Keld Broksø