Danmark har taget et skridt væk fra aktietørken til gavn for hele regionen

Kort sagt: For Øresundsregionens vækstvirksomheder er der ubalance over sundet i mulighederne

for aktietegning: Skånske virksomheder kan læne sig op ad private investorers aktietegning på grund af deres aktiesparekonti. På Sjælland og resten af Danmark kan man først nu se en klar politisk vilje og flertal til lignende, danske aktiesparekonti, som også kan få Danmark ud af en børstørke. Forbilledet er svensk og den danske øvelse gavner hele regionen.

Af Keld Broksø, københavnsredaktør, Rapidus

En melding fra den danske erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) om, at der kommer danske aktiesparekonti til danske aktionærer efter svensk forbillede, er en gave til hele regionens vækstvirksomheder. Det vil skabe et helt andet dansk og privat engagement i gode virksomhedsideer, som også gennemføres på tværs af sundets virksomheder.

Svenskere er tit forbløffede over, at vi danskere i forhold til dem har en folkelig aktiekultur på ulandsniveau: Aktier er ikke noget almindelige danskere har (ud over aktier, som pensionsselskaber styrer for dem.) Aktier er generelt ikke noget, som man taler om i Danmark blandt lønmodtagere. Når Danmark ikke har en folkelig aktiekultur betyder det lavere engagement i erhvervslivet; Det bliver fjernt og elitært.

Det bidrager (sammen med skadelige, danske skatteregler) til, at danske virksomheder jævnligt er på flugt fra Danmark, og i stedet lader sig børsnotere i Stockholm. Skal den svenske side af Øresund ikke bare være glad for det?

Nej, selv i en global verden betyder nærhed noget. Man skal ikke undervurdere effekten af, at man som investor nemt kan besøge og identificere sig med den virksomhed, som man investerer i. Hvis Sjælland kan øge væksten hos ikke mindst de små og mellemstore virksomheder via mere dansk aktiekultur, så giver det også større muligheder for samarbejder mellem vækstvirksomheder over sundet.

Hvor langt er Danmark nu? Der er politisk flertal mellem den danske regering, Socialdemokrater og Dansk Folkeparti om at kopiere den svenske succes med aktiesparekonti. De vil forenkle dansk skat af aktier helt enormt og endda sænke den danske aktieskat. Det betyder slutningen på et dansk, skattemæssigt helvede at finde ud af, hvad skatten på en aktie egentlig er.

Forslaget er med i en større erhvervspakke, som ikke kan undgå at indgå i efterårets finanslovsforhandlinger. Hvor højt skal loftet eksempelvis være på en aktiesparekonto? Regeringen mener 500.000 DKK. Socialdemokraterne vil formentlig have det sænket. Og mens aktiegevinster i dag beskattes op til 51.700 kr. om året med 27 pct. - og gevinster derover beskattes med 42 pct. - så vil nye aktiekonti betyde en årlig skat på kun 1,25 % af kontoens penge. Procentsatsen kan også forhandles, men retningen er sat! Også mod at sænke aktieskatten over de kommende kontis loft. Her beskatter Danmark hårdere end Sverige.

Og endelig forslår den danske bedre vilkår for medarbejderaktier – eventuelt i stedet for løn. Forslaget er kontroversielt i Danmark, men åbenbart gavnligt for opstartsvirksomheder.

Brian Mikkelsen håber, at mellem 500.000 og 1 mio. danskere får aktiesparekonti, men må se misundeligt mod Sverige, hvor godt 1,8 mio. svenskere har aktiesparekonti. Når Danmark først kommer i gang med aktiesparekonti, så vil svenske erfaringer utvivlsomt komme langt mere i spil for at accelerere udviklingen. Danske virksomheder som Medical Prognosis, der blev børsnoteret i Stockholm, har allerede sagt, at bedre dansk aktiekultur havde fået dem til at blive. Måske det slet ikke er gået op for Skåne, hvilken aktierevolution, som netop nu er i gang i Danmark? Men Skåne kommer til at mærke den i form af virksomheder med langt større selvtillid og investeringslyst – også på tværs af sundet.