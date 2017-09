Danmarks Linx-projekt udvider med 10 store medlemmer i år til ESS samarbejde

Det store danske LINX-projekt med 78 mio. DKK til at skabe dansk samarbejde med ESS og MAX IV i Lund er i gang med en kraftig udvidelse. Fra de nuværende 15 medlemmer, herunder Aarhus’ og Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet og 12 store virksomheder, arbejder LINX nu allerede i år på at få 10 nye, store medlemmer, oplyser LINX-direktør Jimmy Binderup Andersen til Rapidus.

– Vi har store ambitioner her efter projektet har fundet sin form. Vi er godt i vej med at få de 10 nye medlemmer og har tilsagn fra Carlsberg og Teknologisk Institut. Under den nuværende funding med bl.a. 50 mio. DKK fra Innovationsfonden frem til 2020, så sigter vi også allerede nu mod en version 2.0 derefter. Her taler vi om op mod 100 nye medlemmer, beretter Jimmy Binderup Andersen.

Formålet med LINX er kort fortalt at skabe en fællesportal som bro mellem danske virksomheder og ESS og MAX IV. Universiteterne er med for at hjælpe de danske virksomheder til at benytte ESS- og MAX IV-metoder til produktudvikling via verdens mest kraftfulde neutron- og røntgenmikroskop.

LINX vil bruge projekterne i Lund til at styrke danske forskningsmiljøer og virksomheders innovations- og konkurrenceevne inden for bl.a. produktionsteknologier, energi, fødevarer og lægemidler. Bl.a. vil den globale, danske Grundfos-koncern og LINX-medlem bruge de nye metoder i materialeforskning til at forbedre produkterne, har Grundfors´ senior science advisor, Poul Toft Frederiksen, understreget.

Af Keld Broksø