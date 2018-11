Dansk klimamåling af el går efter kommuner også i Sverige

Et bofællesskab af rækkehuse, Svalin ved Roskilde, er med i et forskningsprojekt fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som viser med lysfarve ligesom i et gadelys, hvor klimavenlig el, der bruges. Efter en række tests er meningen, at det skal udbredes til hele kommuner – også gerne i Sverige.

-Vi har nu et start-up-firma, We Own You, som har forskningsstøtte på én million DKK. Vi vil udvide projektet, og se om vi kan få folk til at bruge el på de rigtige tidspunkter, siger Pierre-Elouan Réthoré, seniorforsker hos DTU, Institut for Vindenergi.

Projektet er ret simpelt: I Svalin har forskerne skabt farvelagte gadelys langs stierne mellem husene. Når gadelyset skifter farve fra rød, gul til grøn, viser det om strømmen er fra fossil afbrænding eller sol eller vind. Dermed vises elforsyningen som et trafiklys. Det ventes at få folk til at bruge mest el, når det er klimavenligt. Rødt lys viser, at der udledes meget CO2 ved elproduktionen, så beboerne bør stoppe deres elforbrug.

Pierre-Elouan Réthoré er medudvikler af lysprojektet og bor selv i bofællesskabet. Her har alle 20 huse solceller. Nogle venter eksempelvis med at lade elbilen op til gadelampen er grøn.

Gadelamperne er koblet til et computerprogram, som henter informationer om andelen af grøn energi i elnettet samtidig med at det registrerer, hvor meget energi eksempelvis egne solceller producerer. Gadelysprojektet udvikles stadig, og tests skal vise adfærdsændringer.

- Vi håber om et år at vi har nok data til at vise, at lyset ændrer adfærd. Flere firmaer har kontaktet os for at være med, og vi håber at kommuner går med – det kan også være i Sverige da det er indenfor afstand af, hvor vi kan sætte det op, forklarer Pierre-Elouan Réthoré.

Af Keld Broksø