Dansk nedsættelse af afgift styrker elbil-samarbejde med Region Skåne

Der skal rulle mange flere elbiler på tværs af Øresund, hvis det står til Region Hovedstadens Elbils sekretariat, Copenhagen Electric, som nu styrker samarbejdet med Region Skåne efter nylige, danske afgiftsnedsættelser på elbiler. På en konference den 8. Juni i DGI-Byen i København, hvor begge regioner er med, forslår Copenhagen Electric blandt andet, at man skal kunne benytte samme kreditkort til opladning af elbiler til begge sider af sundet, hvis man eksempelvis er kunde hos energiselskabet E-ON.

- Det kan man ikke i dag og det vil vi arbejde for, fortæller konsulent Mette Houé fra Copenhagen Electric.

Kåre Albrechtsen, sekretariatschef for Copenhagen Electric, beretter også om styrket samarbejde med Region Skåne om elbiler. Det er igen aktuelt efter Danmark i april satte afgiften på elbiler ned fra 40 til 20 % . Det skete efter tidligere afgiftsstigninger ellers havde bremset det danske elbilmarked ikke mindst for dyrere elbiler som Tesla.

- Vi er bl.a. sammen med Skåne i GREAT-EU-projektet - også med Tyskland og Norge. Her vil vi skabe mere miljøvenlig transport. Og vi arbejder med at udbygge ladestandere i en transportkorridor, som også går over sundet, fortæller Kåre Albrechtsen.

Fra Hamborg til København og Skåne og videre til Stockholm og Oslo bygges nu et sammenhængende netværk af 70 ladestationer til el og 3 nye tankstationer til naturgas til lastbiler. Efter EU liberaliserede mobil roaming på tværs af grænserne, vil der ifølge Mette Houé også blive mulighed for at plotte ladestandere ind på mobiler, så man kan sikre større rækkevidde for elbiler over sundet. GREAT omfatter udover Region Hovedstaden og Region Skåne bl.a. også E-ON, Nissan-Renault og Danmarks Tekniske Universitet.

Af Keld Broksø