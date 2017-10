Dansk offentligt forskningsprojekt med MAX IV på vej til private virksomheder

Et offentligt forskningsprojekt fra Københavnsområdet i samarbejde med MAX IV i Lund om klinisk brug af røntgenbilleder med en hidtil uset høj opløsning gør sig for første gang nogensinde klar til også at lukke private virksomheder fra begge sider af sundet ind i samarbejdet. Hidtil har kun offentlige forskningsinstanser fået lov at være med.

– Ideen er nu at lave et konsortium. Vi vil ikke lægge skjul på, at vi gerne vil have private firmaer med, men vi skal selv lige have lidt mere erfaring så om et års tid vil vi være klar til at lukke virksomheder ind. Den viden, som vi udvikler, kan bruges til at se ting, som man ikke kan se med andre teknologier. Det kan firmaer bruge. Det gælder om nu at få skabt en fælles videnbase, forklarer seniorforsker og civilingeniør Tim Bjørn Dyrby fra Hvidovre Hospitals MR-Forskningssektion (DRCMR).

Han står i spidsen for projektet med det videnskabelige navn ”Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbilleddannelse”. Det treårige projekt er midtvejs efter det i 2016 modtog 4,5 mio. kr. fra Region Hovedstaden ud af et samlet budget på knap 6 mio. DKK.

De eksisterende samarbejdspartnere ud over DRCMR er Rigshospitalet, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Via MAX IV synkrotronen får forskerne fra Region Hovedstaden adgang til en af verdens bedste røntgenkilder. I fire demonstrationsprojekter, hvor man undersøger mikrostrukturer i hjernen, sædcellers bevægelsesmønstre, muskel- og knoglestrukturer, vil forskerne udnytte det fulde potentiale på MAX IV. Og her kommer private virksomheder ind i billedet for det fortsatte samarbejde.

– Den viden vi opbygger er brugbar for life science virksomheder her i regionen. Derfor vil et samarbejde med virksomhederne i et konsortium give både virksomhederne og os fra de offentlige forskningsinstanser mulighed for at fortsætte - også efter 2018 og denne første, treårige periode. Det er dyr forskning, men den kan betale sig for virksomhederne, mener Tim Bjørn Dyrby.

Af Keld Broksø