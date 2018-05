Dansk start up får 20.674 EUR i crowdfunding til soldrevet cykel

Inspireret af Tesla-elbiler er ideen nu overført til en ny type og dansk elcykel med tilhørende batteri-løsning og solpaneler. Stifteren af den nyskabende, danske elcykel, Kværn, har netop fået 20.674 EUR via crowdfundig på platformen Indiegogo til at komme videre med projektet.

Det er 207 % af det ansøgte beløb, der blev indledt en kampagne for ved årsskiftet.

Jonas Filstrup Gissel, stifter af Kværn e-Bikes, mener der er potentiale i udvikling af bæredygtig mobilitet og kalder selv Kværn for ”verdens første solenergi pakke designet til elcykler.” En større lancering ventes fra oktober her i 2018.

Det særlige ved Kværns design er i batteribanken, der er inspireret af Tesla Powerwall-teknologi. Til Kværn består den samlede pakke af specialdesignet elcykel, et batteri, en konverter, der omdanner jævnstrøm til vekselstrøm, og et solcellepanel. Med en motor på 250 watt kan cyklen nå en hastighed på 25 km/t, der er hastighedsgrænsen for elcykler. Selve elcyklen bygger på kendt teknologi og er designet i samarbejde med en ekstern leverandør.

Tidligere har Jonas Filstrup Gissel lavet firmaet Earwig, som markedsførte en solenergidrevet højttaler til bl.a. festivalbrug. Seneste regnskabsresultat viser dog en negativt resultat på 52.000 DKK

