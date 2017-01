Danske akustikmembraner er gået i break even med global eksport

Trommeslageren Niels Werner Adelman-Larsen (fra U2 kopibandet Die Herren og jazztrommeslager på spillestedet La Fontaine i København) er også ingeniør med overbygning i akustik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Kombinationen har nu på fem år bragt ham i break even i firmaet Flex Acoustics med en egen opfindelse af oppustelige akustikmembraner, der eksporteres globalt til alt fra Kuwait til Finland og Norge.

- For første gang i 2016 blev der overskud til løn i firmaet. Nu handler det om at udvide distributørnettet a. i Sverige, hvor jeg har haft de første forhandlinger, såvel som resten af verden, siger Niels Werner Adelman-Larsen til Rapidus.

Som trommeslager gennem over 1500 koncerter med Die Herren opdagede han, hvor forskellig lyden blev i koncertsalene. Og ikke altid var der behov for en fast installation fordi klassisk musik kan kræve en anden akustik med mere efterklang end rockmusik. Derfor begyndte han at arbejde med variabel akustik, hvor membraner kan pustes op i loftet efter behov og it-beregninger. Nu er membranerne i et operahus i Dubai, et kulturcenter i Kuwait og de er brugt ved Kraftwerk-koncerter i Berlin såvel som One Direction koncerter i Amsterdam. Membraner fra Flex Acoustics blev også brugt ved Eurovision Song Contest i København i 2014. Niels Werner Adelman-Larsen er i kompagniskab med et tysk producent i Sydtyskland, Garriets GmbH, som leverer teater- og koncertsal udstyr over hele verden. Udviklingen begyndte i 2011, men først da et materiale i tynd, brandhæmmende plastik med høj dæmpning kom på plads, banede det vej for det første slag i 2014.

Niels Werner Adelman-Larsen er nu en internationalt anerkendt forsker, der laver oplæg på konferencer verden over. Niels Werner Adelman-Larsens akustikforskning sker stadig i tæt samarbejde med forskere på DTU Elektro, heriblandt med lektor Cheol-Ho Jeong, der står for statistikanalyser og tests i universitetets klangkammer-laboratorium.

Af Keld Broksø