Danske Bubobubo fik det sværere i Sverige end de troede

Det er ikke så nemt at indtage Sverige, som det danske it-firma Bubobubo troede, da de for knap to år siden i Rapidus sagde, at de som leverandører ville indtage en tredjedel af Sveriges 290 kommuner på blot to år.

De leverer it-systemer, som med it-analyser skaber overblik for offentlige indkøbschefer og politikere over leverancer, priser, erfaringer og dialog med leverandører til offentlige indkøb. Indtil videre har kun 17 svenske kommuner købt systemerne – heriblandt Ystad i Skåne og længere mod nord Värnamo.

– Vi må bare konstatere, at danske kommuner er mere modne i deres offentlige indkøbsanalyse end man er i Sverige, forklarer Becart Peci, som er support manager for Bubobubo - og i øvrigt selv svensk og ansvarlig for en del af salget i Sverige.

– Hertil er afstandene langt større og kommunerne som regel mindre i Sverige end tilfældet er i Danmarks 98 større og sammenlagte kommuner, uddyber Becart Peci.

Bubobubo (der i øvrigt betyder hornugle) har foreløbig ikke et fast svensk salgskontor, men overvejer at etablere et kontor i Hyllie. Et svensk AB er dog stiftet for to år siden som pendant til Bubobubo A/S, og ambitionen er trods modgangen stadig stor i Sverige.

Firmaet vokser organisk og kom ud af 2016 med positivt et resultat på godt en halv mio. DKK og en bruttofortjeneste på 5,2 mio. DKK. I Danmark er Bubobubo den mest valgte leverandør af analyseværktøjer til indkøb blandt kommuner og boligselskaber.

