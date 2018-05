Danske MediGroup vinder flere svenske udbud

Det er lykkedes det danske medikofirma og leverandør af diagnostiske tests, MediGroup i Birkerød nord for København, at få foden ganske langt indenfor på det svenske, offentlige sundhedsmarked. MediGroup har netop vundet et nyt udbud i Region Jönköpings Län på levering af graviditetstests som endnu en leveringsaftale til Sverige.

– Konkurrencen er hård på det svenske marked og der stilles store krav til produkter og leverandør. Derfor er vi stolte over, at vi endnu engang er blevet valgt, siger MediGroups direktør, Thomas Berg.

Sverige er nu vores helt store marked for diagnostiske, hurtige tests. Vi leverer i dag Strep A test (for halsbetændelse) og graviditets test til Region Skåne, Stockholms Län, Hallands Län, Jämtlands Län, Kalmar Län og nu også Region Jönköpings Län, fortæller Thomas Berg.

Årligt håndterer MediGroup mere end en million tests om året fra sit lager i Skælskør. MediGroup har ligeledes en produktportefølje til private forbrugere. De produkter sælges fra danske apoteker, Matas forretninger og et udvalg af webshops.

MediGroups danske marked er stadig størst, men en større og større del at forretningen kommer nu fra Sverige.

Vi arbejder målrettet på at byde ind på flere svenske udbud, for de kommer hele tiden, siger Thomas Berg.

Af Keld Broksø