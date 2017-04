Danske MenuCard på Aktietorget klar til svensk erobringstogt

Det APP-baserede, københavnske it-firma, MenuCard, er for alvor på vej ind i Sverige efter mere end 260 danske restauranter og over 100 kendte, danske virksomheder med samlet 400.000 medarbejdere har tilsluttet sig APP’en.

Via APP’en kan medarbejdere håndtere alt ved restaurationsbesøg over firmaets repræsentationskonto. Dvs. fra bordbestilling til mobil betaling med 10-30 % rabat - og til bogføring af restaurantbesøget fordi betalingen er kompatibel med virksomhedens administrative system. MenuCard lever af et transaktionsgebyr, der er afhængig af, hvor meget firmaets ansatte har betalt på restauranten. Kendte danske virksomheder som Coloplast, Lundbeck og Tryg er blandt kunderne.

Men trods gennembrud i Danmark er Sverige langt fra med. Kun to restauranter i Skåne er med på MenuCards ordninger, og det er The More Bistro i Malmø samt Vendels Matrum i Lund. Det skal der nu rettes op på med flere hundrede restauranter på MenuCards ordninger i Sverige. Blandt andre kunden Nordea i Danmark vil gerne have lignende ordninger til Nordea i Sverige. Det ønske er med til at skabe ekspansionen.

– Vi vil gerne videre til hele det nordiske område, men Sverige kommer først, fastslår direktør Kim Lykke Sommer fra MenuCard.

– Stockholm er den mest interessante by på grund af størrelsen, men det er oplagt at vi satser endnu mere i Skåne, når vi kan tage lige over broen.

MenuCard fik en del penge ved en børsnotering på svenske Aktietorget i februar, hvor de i marts blev sat til en børsværdi på 20,9 mio. SEK. Under det svenske navn MenuCard AB, men hovedkontoret er fortsat i Valby i København. Årsgane til den svenske notering fremfor en dansk er bedre muligheder for finansiering i Sverige.

Vi skal også rejse en del mere i kapital til finansiering af ekspansionen for at nå hele vejen i Sverige, og det arbejder vi på nu, siger Kim Lykke Sommer.

Også Norge og Tyskland er på radaren for MenuCards videre ekspansion.

Af Keld Broksø