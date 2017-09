Danske Pakkelabels.dk klar til svensk ekspansion

En af Danmarks hurtigst voksende, unge it- og iværksættervirksomheder, Pakkelabels.dk, har en plan klar for ekspansion i Sverige. Pakkelabels.dk har på tre år fået 15.000 danske erhvervskunder til firmaets it-platform, som via en puljeordning gør forsendelser af erhvervspakker meget billigere. Det gavner ikke mindst mange mindre netbutikker.

Firmaet er skabt i 2014 af Hung Ho og Nicklas Nguyen, og i regnskabsåret 2016-2017 venter de at omsætte for 40 mio. DKK (inkl. et søsterselskab, Novitas, der rådgiver om e-handel).

- Vi har nu hele strategien klar for Sverige og sætter den i værk i år eller senest næste år. Vi er vokset meget stærkt i Danmark og vil have det sidste potentiale med først, men så er planen også klar for Sverige for det er helt oplagt, forklarer Hung Ho til Rapidus.

- Sverige er ret enkel at ekspandere i fordi vi skal bruge nøjagtig de samme fragtselskaber i Sverige som i Danmark – dvs. eksempelvis PostNord, GLS og Bring, beretter Hung Ho.

Ideen er kort fortalt, at Pakkelabels.dk laver storindkøb af pakkeporto hos fragtselskaberne – og derpå videresælger de pakkeportoen stykvist i mindre og billige bidder. Det betyder, at også de mindre netbutikker har råd til at sende varer af sted til samme lave fragtrater som større netbutikker, der modsat de små kan få mængderabat. Via Pakkelabels.dk's it-platform udskriver kunderne selv pakkelabels, så de kan håndtere forsendelserne på samme billige måde som større selskaber. Pakkelabels.dk' s indtjening er den afgift, som de tager for at sælge de billige fragtrater videre.

Nicklas Nguyen er ingeniør i robotteknologi, mens Hung Ho er softwareingeniør. Dermed har de selv haft viden til at udvikle it-platformen. Systemet kan kommunikere direkte med den software, der driver de fleste netbutikker. Overskuddet var knap en halv mio. DKK for 2015-2016, men det ventes seksdoblet til 3 mio. DKK, når regnskabet er afsluttet for 2016-2017.

Af Keld Broksø