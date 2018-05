Database over danske fonde i version 2.0 udvides over sundet

En succesfuld dansk opdatering af en søgemaskine for fonde og legater betyder nu, at firmaet vil udvide i Sverige og Norge i 2019 – og siden i Tyskland. Samtidig planlægges en kapitalrejsning på omkring 20 mio. DKK.

Det handler om firmaet Grant Compass, som driver legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0. Før relanceringen gik 14 måneder med manuel indtastning af fonds- og legatoplysninger - samt udvikling af ny søge-software. Den giver ansøgere lettere adgang til fondspenge og legater – og fondene får flere ansøgere, som lever op til kriterierne.

– Vi har nu 30.000 unikke brugere hver måned. Efter version 2.0 er vi nu største danske søgemaskine for fondsmidler - og nok også i Skandinavien, siger CEO David Dencker.

Satsningen hviler på 3 mio. kr. fra familiefonden North East Family Office, og en mio. kr., som David Dencker selv har lagt. Forskere, studerende m.fl. kan søge gratis, mens professionelle fundraisere kan købe abonnement til søgeoptimering. Nu skal forretningen skaleres op for at holde de priser nede. Det betyder, at Grant Compass i 2019 internationaliseres bl.a. i Sverige.

– Vi skal først ind i Sverige og Norge – og siden i Tyskland. Vi vil også i 2019 lægge EU- og nordiske fondsmidler ind i databasen, beretter David Dencker, men det kræver kapital:

– Næste år skal vi rejse ny kapital til udvikling - omkring 20 mio. DKK. Vi går efter impact investments. Dem som går ind med penge skal også deler vores værdier, siger David Dencker, som lægger vægt på, at de fleste har gratis adgang i målet om at blive ”Google for grants”.

Af Keld Broksø