Donkey Republic udvider APP-baserede delecykler i 10 europæiske storbyer

Efter københavnske Donkey Republic sidste år fik 1,5 mio. euro fra business angels og den danske halvstatslige Vækstfonden udvider firmaet nu konceptet denne sommer med flere tusinde cykler i 10 europæiske storbyer – hertil også i Malmø og Göteborg.

Konceptet er inspireret af delebil-servicen Car2Go. I dette system ejer lokale partnere Donkey Republic dele-cyklerne med Donkey Republics egenudviklede elektroniske låse på. De kan åbnes med en APP. Cyklerne er parkerede ved cykelhandlere og andre steder i byen, hvor kunderne kan hente og parkere dem døgnet rundt. På den måde vil der altid være en delecykel i nærheden, når behovet opstår.

Donkey Republics mål er i dette års sommersæson at tage det store skridt fremad i Europa, fortæller medstifter Alexander Frederiksen.

– Ikke alene udvider vi fra 500 til 1.000 cykler i København, fra 20 til 100 cykler i Malmø og fra 30 til 70 i Göteborg. Vi skal også ud i de virkeligt store byer. Denne sommer kommer der cykler i bl.a. Berlin, Budapest, Wien, München, London og Paris. I Madrid udvider i også og især i Barcelona går vi nu fra 150 til 800 cykler, beretter Alexander Frederiksen.

København og mange andre storbyer har i dag allerede kommunale bycykler, og de er ofte er de kommunalt støttede og baserede på reklamer. Donkey Republic har en alternativ løsning.

– Vi går en anden vej med kommercielt bæredygtige systemer og kvalitetscykler, som ikke baseres på kommunal støtte. Samtidig skal man via vores APP også kunne stille cyklen fra sig og låse undervejs. Det kan man ikke med bycyklerne, påpeger Alexander Frederiksen.

Økonomisk er firmaet dog langt fra break even. Seneste offentlige regnskab viser et negativt årsresultat på knap 150.000 DKK, men målet er også lige nu vækst og ikke overskud.

– Vi investerer alt i at vokse fremfor at tjene penge lige nu. På sigt ser vi også mod USA og Asien. Det betyder, at vi lige nu overvejer, hvor stor en kapital vi vil forsøge at rejse også i år, fortæller Alexander Frederiksen.

Der kan også komme større udvidelser i Malmø, hvor Donkey Republic dog er stødt på et lidt modvilligt bystyre. Derfor er Malmø endnu ikke bland de 10 prioriterede storbyer.

Af Keld Broksø