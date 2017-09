DropBucket på vej til svensk ekspansion

En genanvendelig affaldsspand af pap blev testet første gang af to studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med stor succes på Roskilde Festival 2013, og nu forbereder duoen og deres ansatte i det fremstormende, københavnske firma, DropBucket, en større satsning på markedet i Sverige. Der er også nu en produktion på linje med i Danmark.

-Mens stort set alle festivaler i Danmark nu bruger DropBucket, så var der denne sæson kun et par festivaler i Sverige, hvor vi var med. Vi er nu ved at ansætte flere sælgere og vi skal også til at have flere investeringer ind for at ekspandere bl.a. i Sverige, fortæller partner i DropBucket, Heiða G. Nolsøe.

Hun fik sammen med partneren, Marie S. Berggreen, ideen, da de begge læste en bachelor i Design og Innovation fra DTU, hvor DropBucket opstod som et første designprojekt. Kort fortalt handler det om, at hvor der er mange mennesker ved begivenheder som festivaler og konferencer er der ikke affaldsspande nok. Normale affaldsspande fylder meget, men DropBucket kan pakkes i lag som flytteklasser og fylder ikke meget under transport. De ligner en mini-pyramide med toppen skåret af. Blandt brugerne er Distortion i København med 350.000 deltagere, Aarhus Festuge med 500.000 deltagere og Roskilde Festival med 130.000 deltagere. Dertil var DropBucket med på Klaksvik Festval på Færøerne denne sommer og er solgt til Düsseldorf og Essen i Tyskland og flere steder i Norge.

-Ambitionen er at få hul på det europæiske marked, men lige nu er markedet i Sverige den store, prioriterede ambition, beretter Heiða G. Nolsøe.

Firmaet sælger tusindvis af Dropbuckets, og forventer at det svenske marked skal bearbejdes fra København. I marts 2014 kom den færøske investor P/F Royndin med over en million kroner til DropBucket, men den fortsatte ekspansion kræver yderligere kapital, mener Heiða G. Nolsøe. I 2015 vandt DropBucket den prestigefyldte designpris Red Dot Design Award: Best of the Best. Seneste regnskabstal efter udvikling af ny model DropBucklet med sorteringsmuligheder viser et årsresultat på minus 418.000 DKK, men en positiv egenkapital på 387.000 DKK.

Af Keld Broksø