DTU-opfindelse går mod første kliniske forsøg og truer milliardmarked for kanyler

Indenfor et par måneder begynder de første kliniske tests på dyr for en opfindelse af plastkanyler (skabt af polymerer), som vil true et milliardmarked over hele verden af kanyler skabt i stål. Bag opfindelsen står lektor Torben Anker Lenau fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Institut for Mekanisk Teknologi. Han har taget patent på opfindelsen, der nu modnes til markedet i samarbejde med medikoteknik firmaet ConvaTec fra Storkøbenhavn. ConvaTec er en global producent indenfor bl.a. stomipleje, sårbehandling, kontinens og intensivbehandling.

-Vi regner med at få kanylerne af polymerer på markedet inden for et par år. De skal både CE-mærkes og FDA-godkendes. Kliniske tests skal vise, at de ikke skaber bivirkninger. Foreløbig har ingen af os investeret andet en masser af tid, men det er klart, at vi med tiden skal til at se på investeringer og vurdere, om vi skal lave selvstændigt firma eller fortsætte i ConvaTec´s regi, siger Torben Anker Lenau til Rapidus.

Fordelen ved kanyler af polymerer er bæredygtighed fordi de kan bortskaffes uden at skulle i specielle beholdere. Dernæst giver de bedre muligheder end stålkanyler ved at kunne bøjes og gå ind i kroppen uden at skade organer. Inspirationen er bl.a. hentet fra myggens snabel.

- En myg suger blod af en snabel, der er en femtedel af tykkelsen på en stålkanyle. Myggens snabel er også bøjelig og består også af polymerer, forklarer Torben Anker Lenau.

Plastkanylerne har en lang række anvendelser fra insulin- og dropnåle, som ikke generer kroppen, og til almindelige injektionsnåle.

- Vi kan fremstille dem billigere end i metal, men vi skal fremstille dem bedre end de i forvejen super optimerede produkter i stål. Når det er sket, så har opfindelsen store perspektiver, siger Torben Anker Lenau.

Af Keld Broksø