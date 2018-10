Europas største kongres for reproduktion til København

København netop har vundet værtskabet for Europas største kongres inden for human reproduktion og embryologi, ESHRE. Det er Wonderful Copenhagen og Bella Center - med opbakning fra Region Hovedstaden og Medicon Valley Alliance (MVA), som står bag det vindende bud. MVA er tovholder for ReproUnion-projektet i regionen, og det projekt samt satsning på området fra universiteter, regioner og industrien er blandt hovedgrundene til, at ESHRE valgte København som værtsby for sin kongres.

- Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland har arbejdet målrettet på at udvikle og markedsføre Medicon Valley region som en førende klynge inden for forskning og udvikling af nye, banebrydende fertilitetsbehandlinger, forklarer MVA`s CEO Petter Hartman.

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) er Europas største videnkongres for området og kongressen skal holdes i 2020. Den ventes at tiltrække 9.000-10.000 delegerede fra internationale viden- og forskningsmiljøer.

- Ud over turismeeffekter af en så stor kongres, så understreger det samtidig den værdi, de internationale videnkongresser skaber for videnmiljøer og erhvervsliv, siger Kit Lykketoft, kongreschef i Wonderful Copenhagen.

Regionerne Hovedstaden, Sjælland og Skåne står alle bag ReproUnion-projektet som et dansk-svensk projektsamarbejde inden for reproduktionsmedicin i Øresundsregionen. Projektet binder 13 forskningsenheder på tværs af Øresund sammen med bl.a. Lunds og Københavns Universitet. ESHRE-kongressen ventes også at blive udstillingsvindue for biotek- og medicinalvirksomheder i regionen, ligesom den kan bidrage til at tiltrække internationale forskere.

Keld Broksø