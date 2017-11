Fælles besøg af cleantech-delegationer over sundet skuffer

Den danske regerings-støttede clean tech portal, State of Green, har siden den blev stiftet i 2008 som optakt til FN klimamøde i København, COP15, også haft fokus på fælles dansk/svenske besøg fra udenlandske delegationer. Men det har vist sig meget svært at få delegationerne over Øresundsbron, når de først er kommet til København.

-Det er ikke imponerende, erkender Finn Mortensen, som er direktør for State of Green.

-De seneste 5-6 år har der kun været 10 ture over Øresundsbron til Skåne fra delegationer, som vil se cleantech i København og Danmark, fortæller han.

Tallet står i skærende kontrast til over 200 udenlandske besøg fra clean tech delegationer årligt alene i Danmark. Et tal som Finn Mortensen til gengæld er ganske stolt af.

-Vi har undersøgt, hvorfor vi ikke kan få delegationerne med over broen. Hovedfokus for delegationerne er vindenergi, hvor Danmark er meget stærk. Derfor har det været svært at inddrage virksomheder på tværs af Øresund. Skåne har ellers andre ting at byde på som eksempelvis stærk fokus på biogas, siger Finn Mortensen.

Han afviser dog en sammenlægning af den danske portal med svenske partnere. I stedet henviser den danske portal til Skåne via det svenske GreenTech Visits og Sustainable Business Hub i Malmø. Der har projekt manager Michelle Snarberg en helt anden oplevelse af de udenlandske delegationers i Skåne - og deres syn på regionen over Øresund.

-Vi ser mange delegationer i Skåne, og de tænker på Øresundsregionen som én enhed, mener Michelle Snarberg, som selv henviser til State of Green for oplysninger om dobbeltbesøg, da hun ikke selv har overblik over dem.

Blandt clean tech seværdigheder i Skåne anbefaler GreenTech Visits og Sustainable Business Hub ellers bl.a. Aquifer Heating and Cooling på hospitalet i Kristianstad, biologisk spildevandsbehandling i Helsingborg (Öresundsverket) og opvarmning fra havet i det kommunale boligselskab i Karlskrona.

Af Keld Broksø