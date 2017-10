Farcen om HH-Ferries´ batteridrift for 300 mio. fortsætter minimum oktober med

Med mindst fire måneders forsinkelse tør HH-Ferries nu end ikke love, at den stærkt omtalte nye og innovative batteridrift af færgerne bliver klar her i oktober.

– Jeg forventer at det sker her i oktober, nøjes driftsdirektør Jens Ole Hansen fra HH Ferries AB nu med at sige til Rapidus.

Færgerne skulle have været klar til batteridrift ved et stort pressemøde 20. juni med den danske klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Siden meldte Jens Ole Hansen her i Rapidus, at han ”var sikker på” at færgerne ville være klar i august. Men nu tør han ikke være så sikker mere, og derfor fortsætter farcen.

– Jeg har ingen krystalkugle, men faktisk sejler færgerne på batterier nu forstået på den måde, at færgernes dieselmotorer lader dem op. Derfor er det foreløbig kun en hybridsejlads. Ren batteridrift opnår vi først, når vi kan lade færgerne op ved land og vi kan koble op på landstrøm. Der er vores udfordring. Vi er stadig ved at tilpasse og finjustere, siger Jens Ole Hansen.

– Man skal huske på, at det ikke er en hyldevare – det er et innovativt projekt og første gang i verden det sker, påpeger Jens Ole Hansen.

Batteri-projektet koster 300 millioner SEK (heraf 120 mio. EU-penge fra INEA) til færgerne Tycho Brahe og Aurora. Jens Ole Hansen understreger, at HH Ferries ikke får økonomisk tab på forsinkelsen, men ønsker ikke at kommentere om det også gælder for leverandøren, ABB Marine and Ports.

Af Keld Broksø