Fem skarpe om noteringer over sundet til partner Søren Jonas Bruun…

...fra Gemstone Capital. Strømmen af danske selskaber med børsnoteringer i Stockholm er steget efter fravalg af København, men der er tegn på et vendepunkt og nyt håb for danske børsnoteringer. Det seneste år er over 75 selskaber noteret i Stockholm modsat den årelange børstørke i København. Den er først brudt nu i år med de to første First North noteringer af GreenMobility og Conferize. Partner i den danske rådgivnings- og investeringsvirksomhed, Gemstone Capital, Søren Jonas Bruun, er meget aktiv med børsnoteringer i Sverige af danske selskaber. Han mener København nærmer sig et vendepunkt. Men hvornår, hvordan og hvorfor kommer vendepunktet? spørger Rapidus her:

I har 4 nye børsnoteringer i Sverige: Først ExpreS2ion Biotech (2016) og siden Menucard, OmniCar og Realfiction. Ved fremtidige investeringer ser I så nye muligheder på First North i København?

– Ikke i dette sekund, men virksomhederne er ved at være klar. Nu skal rammevilkår og aktiekulturen bare være med i Danmark. Det er muligvis på vej. Virksomhederne bør ikke gentage fortidens fejl.

Du mener altså, at der så småt er nyt liv i First North i København. Er en forudsætning for mere liv, at danskerne som svenskerne også får aktiesparekonti – og bedre skatteregler, som den danske erhvervsminister nu får indført?

– Nej, det er ikke en forudsætning. Der kan også investeres uden de ændringer. Husk at svenske aktiesparekonti først kom efter det svenske marked blev en succes. Men ændringerne i Danmark kan virke som accelerator for en udvikling, der allerede er i gang.

Finanskrisen med flere konkurser på grund af grådighed satte en stopper for First North i København. Er danskerne blevet klogere nu?

– Ja, der er gået 10 år og vi har fået en ny generation af investorer. Den store udfordring for danske virksomhedsejere og rådgivere er at lære af svenskerne. Svenskerne forstår, at en god notering er et win-win i langsigtet partnerskab med investorerne. Svenske virksomhedsejere begår ikke fejlen at gå efter bedste deal her og nu, defineret som flest og hurtigst muligt med penge til højest mulige værdisætning.

Hvad er det vigtigste, som danske selskaber med mod på børsnotering i København kan lære fra Sverige?

– Det rigtige forhold mellem pris og kvalitet. Svenskerne er nordens tyskere. De er mere disciplinerede. Danskerne er derimod købmænd, hvilket ind imellem kan rime på grådighed. Så snart vi ser langsigtet og lærer et rigtigt forhold mellem pris og kvalitet fra Sverige, så har vi mange velhavende danskere, som kan blive succesrige investorer i selskaber på børsen i København.

I jeres egne selskaber er der cirka en fifty-fifty andel af danske og svenske investorer. Der er åbenbart mulighed for en stærk akse af aktiehandel over Øresund. Hvad skal der til for at styrke den akse yderligere?

– Det har allerede styrket aksen, at svenske investorer via sunde danske noteringer i Stockholm har opdaget, at man med fordel kan investere i danske selskaber. En game changer vil være en samlet, nordisk børs, som udbyder på tværs af de nordiske grænser. Det er svært nu, men i det øjeblik Danmark som micro-børs land begynder at levere varen, så er der håb også for den nordiske børs. leverer varen, så er der håb for den nordiske børs.

Af Keld Broksø