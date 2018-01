Fem spørgsmål til direktør Flemming Sørensen…

...som i København har konsulenthuset Nordekon med netværket ”Africa Innovation Network”, der vil øge eksport til Afrikas vækstøkonomier. I år kommer en svensk afdeling. Første er seminar er i Stockholm 22. februar.

Hvorfor er der en stor synergi over sundet med jeres danske forretning?

– Der er et nordisk approach og afsæt, der kan skabe mere. Vi i Norden tænker groft sagt ens om innovation, menneskerettigheder, ledelse og udvikling.

Er nogle brancher især er oplagte for svenske firmaer i Afrika?

– ICT og healthcare sektoren. Svenske virksomheder er enormt innovative indenfor teknologier.

Hvad med et fysisk kontor - skal I have et svensk AB?

– Ja, det er hensigten at vi etablerer Nordekon i Sverige i 2018.

Hvorfor rykker I til Sverige lige nu?

– Sverige eksporter mere til Afrika end Danmark. Der er også flere konsulenter, statsinstitutioner, handelskamre m.m. med fokus på Afrika. Men der er ikke et set-up som Africa Innovation Network, der binder aktører sammen som vi gør. Der er et kæmpe potentiale for virksomheder, der kan bruge en platform og netværk, som samler viden og erfaring om Afrika. Der mangler en Nordisk platform, nordiske forretnings delegationer m.v.

Får I flere svenske seminarer i 2018 - eksempelvis i Skåne?



– Ja, der kommer 3-4 seminarer i Sverige i år. Nok alle i Stockholm pga. diplomaterne.

Af Keld Broksø