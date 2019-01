Årets Rapidusföretag: ”Vi ska skala upp och räknar med att dubbla i år”

Under torsdagskvällen korades Mapillary till Årets Rapidusföretag. Malmöbolaget utvecklar teknik för att samla in och automatiskt analysera bilder på vägnätet. Utmärkelsen delades ut inför den 130-hövdade publiken på Studio i Malmö där Rapidus årliga födelsedagsfest hölls.

Mapillary har de senaste åren tagit stora kliv. Bolaget sysselsätter i dag 50 personer och ökade under fjolåret sin omsättning till 18 miljoner kronor, en dubbling från året innan. Tunga aktörer som BMW Ventures och Niklas Zennström är delägare i kartbolaget.

– Vi ska skala upp och räknar med att dubbla antalet bilder och omsättning i år. Vi har ungefär 430.000.000 bilder, sa Mapillarys vd Jan-Erik Solem strax efter att han och teknisk chef Peter Neubauer mottog utmärkelsen på Lokal 17.

De många miljoner bilder som bolaget samlar in från hela världen och samlar i en databas analyseras och kategoriseras innan de kan användas av kunder.

– Just nu kommer det in ungefär en miljon bilder om dagen. Det blir till ett antal 100 detektioner i en bild. Sedan gör vi olika objekt från olika igenkänningar i olika bilder, så det blir ett antal miljarder objekt av detta, säger teknisk chef Peter Neubauer på scenen.

Några av kriterierna i juryarbetet är innovationshöjd, affärsmodell och tillgång till kapital. Mapillary fyller dessa kriterier med råge.

– Årets Rapidusföretag är ett företag som har idéhöjd, som har innovationskraft, som har en strategi, och som har en kapitalbas. I det här fallet en "you name it" kapitalbas faktiskt, sa Rapidus grundare tillika jurymedlem Jan Wifstrand strax innan priset delades ut.

Under festkvällen delades även Friskt Vågat ut. I år gick utmärkelsen till Katarina Klöfverskjöld och Per Hansson från Swatab i Malmö, som utvecklat tvätteknik som varken kräver tvätt- eller sköljmedel. Paret började utveckla tekniken i sin målerifirma i Everöd. I dag har Swatab kontor i Malmö, Sandberg Development som delägare och kunder som MKB och Grand Hotel i Lund.

– Vi har ett system som gör att man kan tvätta helt utan kemikalier. Vi har problem med vår miljö och vårt klimat, vi måste göra något allihopa. Och vi har kommit på en produkt som gör att vi kan förändra och hjälpa till att rädda vår planet, sa Katarina Klöfverskjöld när hon och Per Hansson tog emot utmärkelsen på scen.

Mellan prisutdelningar, mingel, mat och dryck fick festbesökarna även tävla. I år cirkulerade frågesporten kring folket på festen. Deltagarna fick bland annat klura på var Tina Rudin Kaikkonen, som arbetar på Maverick By Sigma, egentligen har sina rötter och vilket rockband Karin Ebbinghaus från Almi Invest varit värdinna åt vid bandets första Sverigespelning.

Aisha Mossberg prisades dessutom med Coests årliga entreprenörsstipendium för hennes arbete med Wedly, en digital bröllopsplanerare. Aisha Mossberg har tidigare arbetat med Malmö Startups.

I minglet syntes bland annat Erik Robertson från Nordic Game och Magnus Thure Nilsson från Media Evolution City.

Text: Emily Binks

Foto: Kristoffer Lindblad