Første danske samarbejde mellem NGO og Copenhagen Fintech kan gå over sundet

For første gang vil en NGO bruge opstartsvirksomheder her fra regionen og inden for fintech til at løse ulandsproblemer. Til en start har to opstartsvirksomheder meldt sig, og nu åbner en konkurrence sig, så flere kan komme til også fra begge sider af sundet i et nyt samarbejde mellem ulandsorganisationen Care Danmark (del af Care International) og klyngen af opstartsvirksomheder, Copenhagen Fintech.

Første projekt er, at Care Danmark vil gøre nomadefolk fra Niger i stand til at optage lån og få kontanter. Fintech-virksomheder kan pitche deres løsninger til Care Danmark 21. juni under Copenhagen Fintech Week. Vinderen får et samarbejde med Care Danmark og 100.000 DKK til projektet. Care Danmark oplyser, at der allerede er meldt to forslag fra københavnske virksomheder, Blocktech og Hiveonline.

- Vi er åbne over for flere partnerskaber. Copenhagen Fintech har også samarbejder over Øresund og til resten af Skandinavien, og svenske virksomheder er velkomne til at byde ind til konkurrencen, siger Care Danmarks generalsekretær, Rasmus Stuhr Jakobsen, til Rapidus.

Samarbejdet er foreløbig bygget op om en ”dating-platform”, hvor fintech-virksomheder kan matche løsninger med problemstillinger valgt af Care Danmark. Platformen er skabt af startup-virksomheden Wazoku, som er én af indbyggerne i Copenhagen Fintech.

- Det er spændende, hvordan innovative idéer kan knyttes tættere sammen med Care Danmarks udviklingsarbejde, mener innovationschef for Copenhagen Fintech, Simon Schou, som tror vækstpotentialet er enormt. Bliver platformen en succes håber han Copenhagen Fintech kan lave lignende samarbejder med andre NGO'er - også på verdensplan.

- Hvis vi kan skabe bedre vilkår for verdens fattigste og skabe nye vækstvirksomheder er det win-win, vurderer Simon Schou. Han forventer, at 50-80 danske fintech-virksomheder vil vise interesse for platformen, og at måske 20-30 deltager i den aktuelle, første konkurrence. Vinderne vil Care Danmark invitere til Afrika, hvor løsningerne implementeres.

Copenhagen Fintech er non-profit og stiftet i 2016 af Finans Danmark, Finansforbundet og Københavns Kommune og støttes nu af 150 partnere, sponsorer og medlemmer.

Af Keld Broksø