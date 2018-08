Første venteliste til COBIS presser på for udvidelser hos KU

Life science inkubatoren COBIS, Copenhagen Bio Science Park nær Rigshospitalet, drukner i succes med fuld belægning for første gang – og nu med en første venteliste på foreløbig 15 virksomheder. Ventelisten sætter nu fart på planer for en udvidelse. Den kommer forskellige steder på Campus for Københavns Universitet. Udvidelserne kan endda få betydning for et større samarbejde mellem inkubatorerne over sundet.

CEO Morten Mølgaard Jensen siger til Rapidus, at han har arbejdet med udvidelsesplaner lang tid, men ikke længere tror det er sandsynligt på en nabo-parkeringsplads, som så skulle laves om til parkeringskælder under et nyt hus. Det er dyrt, 250-300 mio. DKK, og det er svært at få byggetilladelser, og COBIS egen grund er udnyttet fuldt ud.

Det betyder, at vi nu arbejder med planer for satellitlokaler på de forskellige campus under Københavns Universitet. Vi venter at beslutte hvor i 2019, siger Morten Mølgaard Jensen.

Satellitterne skal laves i tilknytning til universitetsmiljøer omkring sundhed. Vi er født som et biotech-miljø, men har udvidet vores fokus til også at gælde bl.a. medikoteknik, healthcare og fødevarer. Københavns Universitet har faciliteter til det, men hvor vi ikke er tilstede i dag, siger Morten Mølgaard Jensen.

COBIS startede i 2009 og var dengang ingen succes. Men bl.a. i 2017 investerede Novo Nordisk Fonden 392 mio. DKK i BioInnovation Institute på COBIS, og i april flyttede den japanske pharmagigant Daiichi Sankyo Oncology Nordics ind. Det gør COBIS mere interessant for nye bio-virksomheder, og det gør et nyt samarbejde over sundet aktuelt.

– Vi har samarbejde med bl.a. Medeon i Malmø, SmiLe Inkubator i Medicon Village i Lund og Sahlgrenska Science Park i Göteborg, men vi er også konkurrenter. Det betyder at COBIS nok ikke placerer virksomheder over sundet, men større efterspørgsel får det på tale at udnytte hinandens faciliteter. Virksomhederne søger fleksibilitet også når de skal bruge laboratorier. Hvis vi kan give dem adgang til lokaler og laboratorier over sundet, så kan det blive en del af pakken. Det har vi indledt en dialog om, fortæller Morten Mølgaard Jensen.

Af Keld Broksø