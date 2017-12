GoBoat tester ny APP i København og Malmø Havn inden licenser ude i verden

Den danske, statslige ”Innovationsfonden” gav 1,3 mio. DKK i 2016 til udvikling af en APP til ren elektronisk booking af eldrevne, 8-personers oplevelsesbåde, GoBoat, som med lejerne selv som kaptajner foreløbig sejler i Københavns Havn, Malmø, London, Aalborg og Australiens hovedstad Canberra. APP’en virker nu, men den kommende sæson i 2018 skal der i Malmø og København samles erfaringer inden GoBoat på licens eksporteres til flere byer.

På APP´en skal man gennem sikkerhedsinstruktioner og betaling før bådene kan sejle. Og bådene med op til 8 personer omkring et picnic-bord er overvåget via GPS. GoBoat nåede kun et par uger i 2017 i Malmø at bruge APP´en, men i 2018 får den fuld skala i København og Malmø.

- Vi har dialog med 50 destinationer rundt i verden, typisk hovedstæder, som er interesserede i bådene med APP. Det giver muligheder for at skalere GoBoat-konceptet efter næste års tests, fortæller medstifter Kasper Eich-Romme.

Sammen med Anders Ekelund Mørck og Carl Kai Rand stiftede han GoBoat i 2014 med hjælp fra Væksthus Hovedstadsregionen, som er en del af Greater Copenhagen. Bruttofortjenesten i selskabet på Islands Brygge i København firdoblet til godt 4 mio. DKK for seneste regnskab 2016 – og med ventet stigning for 2017.

- Vi havde både i Stockholm i 2015 og 2016 i et joint venture, men droppede det da vi indså, at en rigtig måde at vokse ud i verden var via licenser og en franchisemodel som McDonald´s. Om vi starter i Stockholm igen med APP´en ved vi endnu ikke, siger Kasper Eich-Romme.

Foreløbig har GoBoat 33 både i København, 5 i Malmø, 5 i Aalborg, 8 i Canberra og 8 i London. Udbygningen følges af bæredygtige udviklingsprojekter.

-I København er bådene ladet op fra solpaneler på havnen, mens vi i Malmø sikrer el fra vind og vand via en aftale med E.ON. Og i dialog med Danmarks Tekniske Universitet er udvikler vi solceller, som kan bruges i maling og andre materialer. Vi eksperimenterer også med at bygge både af affaldsplast fremfor glasfiber, fortæller Kasper Eich-Romme.

Han var i maj var i medierne ved en dødsulykke for to amerikanske turister, da jetski lavede vanvidssejlads i København.

- Vi har ikke mistet modet med GoBoat. Hvis vi gav op var de døde forgæves, siger Kasper Eich-Romme.

Af Keld Broksø