Google satsar 120 miljoner på skånsk nanoteknik

Google blir nästa bjässe att intressera sig för Öresundsregionens innovationsbolag. Rapidus kan i dag avslöja att teknikjätten under sommaren gått in med motsvarande 120 miljoner kronor i nanoteknikavknoppningen Glo, sprungen ur Lunds universitet.

Glo har utvecklat en metod för att tillverka lysdioder av nanotrådar genom kontrollerad tillväxt på kiselplattor. Från att tidigare ha siktat på belysningsbranschen har Glo de senaste åren satsat alla resurser på att få in tekniken i displayer för till exempel mobiltelefoner, surfplattor och VR-glasögon. Här samarbetar Glo med existerande display- och elektroniktillverkare och enligt den färska årsredovisningen ska de första kommersiella displayerna med Glos teknik lanseras under andra halvan av 2018.

Glos dioder är ett exempel på det som i branschen kallas Micro LED. Tekniken beräknas ge bättre kontrast och energieffektivitet än dagens LCD-skärmar samtidigt som ljusstyrkan blir bättre än för de OLED-skärmar som används i många mobiltelefoner. De senaste åren har såväl Apple som Facebook-ägda Ocolus köpt på sig mindre teknikbolag inriktade på Micro LED-utveckling.

Inte minst för uppkopplade klockor och VR-glasögon behövs små dioder för att kunna krympa pixelstorleken och därmed ge hög upplösning även på mycket små skärmar.

– Har du pixelstorlekar på 100 mikrometer som i dagens VR-glasögon blir du lätt illamående. Du måste ner under 10 mikrometer, där vi är, säger forskningschefen och styrelseledamoten Lars Samuelson till Rapidus.

Nu verkar Google alltså vilja ge sig in på banan. Lars Samuelson vill inte kommentera det finansiella läget i Glo men Rapidus har tagit del av dokument från bolaget som visar att Glo under sommaren fått in 15 miljoner dollar, drygt 120 miljoner kronor, genom en nyemission helt riktad till Google Inc. Affären gör Google-koncernen till ägare av drygt 13 procent av aktierna i den skånska forskningsavknoppningen.

Googles kapitalinjektion är bara början. Om allt går som det ska kan Glo räkna hem tre gånger så mycket den närmaste framtiden.

I den färska årsredovisningen skriver ledningen att Glo kommer tillföras totalt 45 miljoner dollar, motsvarande 360 miljoner kronor. En del av detta betalas in om cirka ett års tid, ”villkorat att bolaget uppnår vissa gemensamt överenskomna milstolpar”. Vem, utöver Google, som skjuter till pengar framgår dock inte av de handlingar Rapidus tagit del av.

Glo har sedan tidigare väldigt kapitalstarka investerare i ryggen. Störst är London-baserade Wellington Partners, som innan Googles intåg hade knappt 19 procent av aktierna, följda av Wallenbergarnas ägarbolag Foundation Asset Management och norska Nano Future Invest.

Inräknat pengarna från Google har över 1,2 miljarder kronor investerats i Glo genom årens lopp.

Glo drog igång verksamheten i Lund 2008 och har fortfarande sitt legala säte och sin spjutspetsforskning förlagd till Skåne. Men av dagens 40-talet anställda sitter den absoluta merparten i Silicon Valley, en kvarts bilfärd från Googles globala högkvarter. Glo har även ett fåtal anställda i Taiwan medan ett mindre kontor i Tokyo stängdes under våren. Rapidus har utan framgång sökt Glos vd Fariba Danesh och styrelseordförande Ajit Nazre för en kommentar om kapitalresningen.

Erik Olausson