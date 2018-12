Handelskammaren genopfinder Øresundsregionen for erhverv i 2019

Sydsvenska Industri- & Handelskammaren er klar til at genopfinde Øresundsgruppen og nedsætter ny arbejdsgruppe. Per Tryding, vicedirektør og policychef, siger om formålet:

– Kort sagt vil vi skabe en slags genopfindelse af Øresundsregionen. Broen er snart 20 år gammel, og vi har en ny genration virksomhedsledere nu. Hvordan ser den nye generationers visioner og ideer ud? Vi er mere globale og politikken er anderledes. Business er anderledes. I dag findes eksempelvis flere Øresunds-integrerede virksomheder med egne erfaringer. Det var der ikke, da broen åbnede. Vor seneste store analyse kom i 2012. Siden er vi kommet igen ovenpå finanskrisen, men i stedet haft flygtningekrise, Trump og Brexit. Og snart kommer Femern og ESS. Det er på tide at se tingene i en ny optik, siger Per Tryding.

Han oplyser, at Handelskammaren udpeger den nye arbejdsgruppe i det nye år, og den kommer til at omfatte virksomhedsledere med internt sekretariat fra Handelskammaren, som i 2019 vil arbejde på den første delrapport til maj. Og danskerne kommer med.

– Vi skal klart afstemme med danske erhvervsorganisationer, virksomhedsledere og forskere. Vores netværk skal udvides. Vi har ingen navne klar, for beslutningen om arbejdsgruppen blev taget sidste uge. Men vi skal i gang fra start i det nye år.

Hvad bliver de vigtigste tre spørgsmål at tage fat på?

– Det skal gruppen definere, men der er flere sager. Generelt handler det jo om, hvordan vi kan bruge den samlede region for at skabe vækst. Makromiljøet omkring Øresund må vi have med – hvad sker der i EU, Globalt - og hvad betyder det? Et vigtigt spørgsmål er implementering – hvordan kan vi i regionen organisere os for at gøre visioner og ideer virkelige? Der er allerede en del konkrete tanker, men det kommer vi tilbage til.

Af Keld Broksø