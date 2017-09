Håndklædet i ringen: Ingen mobiler, men masser af mobiludvikling i regionen

Kort sagt: Med luksusmobilen Lumigons konkurs i Sydhavnen i København er en æra slut for regionen: Vi kommer ikke til at udvikle selvstændige mobiltelefoner. Men vi har underleverandører af teknik, som bl.a. giganterne, Samsung, iPhone og Huawei, kan bruge.

Af Keld Broksø

Det er et trist syn på Bådehavnsgade 2A i Københavns Sydhavn: Et stort skilt med luksusmobilen Lumigon, en lysreklame - og ellers nedrullede gardiner og forladt tristesse. Det er et gravsted for store drømme om egenudviklede mobiltelefoner fra Øresundsregionen. Lumigon er som den sidste rene mobiludvikler konkurs og et mobileventyr slut.

Frem til 2012 var der eksempelvis 900 specialudviklere for Nokias mobiltelefoner i Sydhavnen lige over for Lumigon. De er også væk nu. Og før da havde Ericsson til 2002 en udviklingsafdeling også i Sydhavnen, som var udset som et “mobil-valley”. Ericssons havde 800 medarbejdere i Sydhavnen. I Lund er den også gal: Sony Mobile skar i 2015 1.000 stillinger væk. Kort efter nedlagde også Blackberry en udviklingsafdeling i Malmø med 100 ansatte. Hvem er tilbage?

Der er nu tre telefonbrands med næsten monopol i verden: Kinesiske Huawei har netop overhalet Apples iPhone, men Samsung fører. Huaweis smartphone-salg steg det seneste år frem til 2. kvartal 2017 til 38,4 mio. smartphones, mens Apple solgte 41 mio. iPhones, og Samsung 79,5 mio. (Jvf. Strategy Analytics.)

At Lumigon siden 2007 med Lars Gravesen i spidsen har kæmpet mod de giganter er en ren David-Goliath fortælling, men her vandt Goliath: De seneste fire år har Lumigon brændt et samlet underskud af på 114 mio. DKK. Men det er peanuts mod giganternes udviklingsomkostninger.

Adskillige gange siden 2010 lød det, at Lumigon var på trapperne med mobiler i flere udgaver. Reelt skete der ikke noget – især på grund af leverandørproblemer af opdaterede komponenter. Lumigon manglede simpelthen kritisk masse. I 2016 kom sidste skud med Lumigons model T3 med et særligt, infrarødt kamera så det kunne se i mørke. T3 kom endda i en eksklusiv 24-karat guld udgave. Men det var også et fejlskud for luksus er yt, viste en anden konkurs denne sommer med britiske “Vertu”. 200 ansatte er fyret til produktionen af de håndlavede, juvelbesatte Vertu-mobiltelefoner i guld og safirglas. Det handler ikke om juveler, men om funktioner i verdensklasse.

Den lektie lærte også et knap så omtalt projekt, det danske mobilselskab ID2Me her i begyndelsen af året: Da blev drømmen slukket om en dansk-udviklet Android-smartphone med et særligt interface. Meget betegnende kostede det kun 10 mio. DKK at udvikle telefonen – men igen var det peanuts. CEO for ID2Me, Christina Agger, har bl.a. været tidligere salgsansvarlig for Lumigon, men lærte altså ikke lektien om, at vi er for små i regionen mod giganterne. Et eventyr er virkeligt slut.

Er vi så fortabte i Øresundsregionen? Nej, mobileventyret har sat gang i andre ting. Specialkompetancerne er udnyttet. Nokias udviklingsfolk i København har i dag over en snes spin-outs. Herunder med den sidste, danske Nokia-chef, Peter Ibs Bluetown, der udvikler billigt internet til Den tredje Verden. Sony Mobiles konsulenter i Lund har også startet en stribe virksomheder. Og schweiziske Sirin Labs har åbnet en forsknings- og udviklingsafdeling i Lund til en ny telefon med højt sikkerhedsniveau. Netop tilgængeligt personale med erfarenhed i at udvikle mobiltelefoner var afgørende for placeringen i Lund.

Det samme er tilfældet for GO Mobile i Ørestad, hvor de udvikler digitale løsninger med afsæt i bl.a. APP´s og SMS services. Selv om et eventyr om egne mobiler er slut med Lumigon, så har regionen oparbejdet så meget erfarenhed, at vi står stærkt som underleverandører - også til giganterne indenfor mobiler og mange afledte industrier.