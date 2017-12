HH-Ferries´ 6 mdr. forsinkede batteridrift for 300 mio. virker nu – 80-90 % på én færge

Efter et halvt års forsinkelse af den stærkt omtalte og nyskabende batteridrift til 300 mio. SEK af HH-Ferries´ Helsingør-Helsingborg overfart er driftsdirektør Jens Ole Hansen fra HH Ferries AB nu ved godt mod. Projektet er næsten i mål idet teknologien endelig har bestået sin prøve:

- Det virker nu, understreger Jens Ole Hansen, som tidligere har udtalt til Rapidus, at han håbede på, at det var sket i oktober.

-Vi sejler stadig hybrid med både el og diesel på begge færger, men på Tycho Brahe-færgen virker den totale eldrift nu 80-90 % af tiden. På Aurora-færgen skal vi stadig lave nogle tilpasninger, oplyser han.

Selv om den nye teknologi nu har bevist, at den virker det meste af tiden, så ønsker Jens Ole Hansen ikke at sætte dato på den endelige indvielse af total eldrift, der blev aflyst 20. juni i år, hvor den danske klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, skulle have klippet snoren til projektet.

Der er tale om et komplekst og helt nyt elsystem, hvor færgerne sejler hvert kvarter og kun har 5-9 minutter til at lade en elkraft svarende til 70 elbiler. Det hele skal klares af en laserstyret robot, der medvirkede til, at HH Ferries fik prisen ”Baltic Sea Clean Maritime Award” i Berlin den 14. juni – seks dage før indvielsen blev aflyst. Selv om systemet nu har bevist det kan virke det meste af tiden, så er der stadig uafklarede spørgsmål med EU organisationen INEA, som har bidraget med 120 mio. SEK, og leverandøren, ABB Marine and Ports, som er ansvarlig for teknikken.

Jens Ole Hansen ønsker ikke at kommentere nogen af delene. Heller ikke om det vil fremgå af HH Ferries´ kommende årsrapport, hvilke erstatninger ABB Marine and Ports i givet fald skal betale – og om INEA stiller nye betingelser eller skærer i støtten på grund af de fortsatte forsinkelser.

Af Keld Broksø