HH-Ferries´ batteridrift kommer nu – 3 måneder for sent – og med uvisse erstatninger

Efter tre måneders forsinkelse og usikkerhed hele sommeren melder driftsdirektør Jens Ole Hansen fra HH Ferries AB nu til Rapidus, at han er helt sikker på indvielsen af verdens største batteridrevne færge på HH-forbindelsen vil ske her i udgangen af august. Usikkert er derimod stadig et gigantisk mellemværende i millionklassen med leverandøren.

I følge Rapidus´ kilder indenfor EU- og aftaleret vil store forsinkelser normalt udløse erstatninger, når store EU-penge er involveret. Investeringen lyder på 300 millioner SEK (heraf 120 mio. EU-penge) til færgerne Tycho Brahe og Aurora. Tilskuddet fra EU var afgørende for ombygningen, men EU-organisationen INEA, som forvalter infrastruktur, har ikke svaret på Rapidus´ spørgsmål, men har derimod været i dialog med HH Ferries.

- Vi har præciseret, at vores deadline for projektet var 2017, og derfor får vi ikke problemer med INEA og skal derfor ikke betale erstatninger til EU, siger Jens Ole Hansen.

Anderledes kan det blive med leverandøren ABB Marine and Ports. Problemet er her, at de skulle være klar ved et stort pressemøde 20. juni med den danske klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, til at sætte batteridriften i gang. Normalt i store byggeprojekter koster det leverandøren dyrt at overskride deadlines, men her er tavshed fra begge parter i sagen.

- Jeg ønsker ikke at kommentere den sag, siger Jens Ole Hansen.

Cecilie Heavens, Global Head of Marketing and Communications i afdelingen BU Marine and Ports hos ABB AS i Norge, er også kryptisk om erstatninger:

- Generelt afslører vi ikke detaljer ved kundekontrakter, siger Cecilie Heavens kun.

Dvs. offentlighed om eventuelle millionerstatninger må afvente årsregnskabet fra HH Ferries. Årsagen til forsinkelsen er, at færgerne ikke må være blot 5 minutter forsinkede, da det vil ødelæge sejlplanen. Og det har batterisystemer hidtil alligevel ikke kunnet leve op til.

