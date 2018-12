Human Hotel går ind i Malmø med ”kunstner Airbnb” og skal rejse 2-3 mio

Fra en nedlagt chokoladefabrik i København planlægger kunstnernes svar på Airbnb med navnet ”Human Hotel” at udvide fra 13 storbyer til Malmø det kommende år.

Efter blot et par års eksistens opererer selskabet nu i 13 byer – København, Amsterdam, Berlin, København, Barcelona, Brooklyn, Chicago, Helsinki, Lissabon, London, Los Angeles, Mexico City, New York, Milano og Lissabon. Ideen er enkel - kreative sjæle defineret bredt som malere, filmfolk, grafikere, keramikere, forfattere, musikere med flere booker sig ind via platformen hos hinanden privat for at dele viden, tips og inspiration. Forretningen kan også udvides til andre faggrupper.

– Vi har nu 750 værter verden over. Det er en vækst på 500 % fra sidste år. Hver tredje-fjerde kunde, som booker ophold, melder sig også som vært, beretter Sixten Tobias Kai Nielsen, som sammen med medstifter og partner Martin Rosengaard leder Human Hotel.

– Vores mål er at blive verdensomspændende, og i år fik vi en halv million DKK fra PreSeed Ventures, som ejes af DTU, Danmarks Tekniske Universitet. De tegnede 5 % af ejerskabet ud fra en værdi af selskabet på 10 mio. DKK. Pengene er især brugt til it-teknisk udvikling. Fra starten af 2019 skal vi rejse yderligere 2-3 mio. DKK for at rulle vores planer ud, fortæller Sixten Tobias Kai Nielsen.

Planerne i Malmø er en følge af, at Human Hotel ser byen som en forlængelse af København.

– Malmø er programmet i 2019 for vi har allerede enkelte værter, som blot ikke er listet endnu. Vi får også kundehenvendelser nu - bl.a. fra en amerikansk musiktrio med job i Skåne.

Sixten Tobias Kai Nielsen forventer ikke break even før hen mod 2022. Seneste regnskab viste negativt resultat og egenkapital på minus 36.000 og 70.000 DKK. Firmaet har tilknyttet ni medarbejdere og freelancere.

Af Keld Broksø