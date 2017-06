Hypet dansk startup med deleøknomi lagt ned af vanskeligheder

Et stærkt omtalt og hypet, dansk startup-firma med grene og muligheder i bl.a. Sverige og Norge, Cook With a Local, er lagt ned ad vanskeligheder med deres koncept for deleøkonomi til private måltider – og med paralleller til koncepterne for AirBnB og Uber:

Her gjaldt det om, at private via firmaet selv udbød middage til turister og forretningsfolk, som oplevede en lokal middag, eventuelt som madlavningskursus, fremfor at sidde på en restaurant – ganske som man kan køre i en privat bil eller bo i en privat lejlighed.

Cook With a Local er bl.a. med i ”Start up Guide Copenhagen” fra årsskiftet, og der har været artikler siden 2014 bl.a. i Berlingske Business og i 2016 i Trendsonline som ”En af de nye stjerner på startuphimlen” med nu 3.771 følgere på FaceBook. I 2015 var Cook With a Local i semifinalen til Europas største teknologi- og mediekonference, InfoShare, og i finalen til Venture Cup Danmark, hvor firmaet også var indstillet til e-handelsprisen.

Nu er hjemmesiden - cookwithalocal.net – gået ned. Og ingen APP kan skabe aftaler. Rapidus har kontaktet de to direktører om de vanskeligheder, som foreløbig har lagt firmaet ned.

- Vi er ikke lukket helt, men der er en masse som skal varetages nu. Der var ingen, der bed på hjemmesiden, forklarer direktør Christopher Paul Pilgrim, som er uddannet industridesigner, projektleder og har virksomheden Industrial Product Design.

Christopher Paul Pilgrim forklarer, at han ikke selv trækker i trådene for projektet lige nu og henviser derfor til meddirektør Inger Gislesen for yderligere kommentarer. Hun er nu bosat i Norge og er businessantropolog fra Københavns Universitet og ledede i mange år Association of Norwegian Students Abroad. Inger Gislesen har ikke svaret på Rapidus’ henvendelser på mail og telefonhenvendelser formidlet af Christoffer Paul Pilgrim.

Omkring det stækkede firma er også den svenske udvikler og datalog fra Lund Universitet , Karl Johan Ode, som ejer under 15 %. Tidligere var der også tilknyttet fire praktikanter fra Danmark, USA og Taiwan til markedsundersøgelser og crowdfunding. Det eneste tilgængelige regnskab fra 2015 og viser underskud på 30.000 DKK.

