Illusion Labs släpper spel i Appletjänst

Malmöbolaget Illusion Labs har släppt ett nytt spel på Apple Arcade. Way of the Turtle är ett plattformsspel som rör sig i en tredimensionell värld.

– Jag är väldigt stolt över just den här produktionen. Vi har gjort ett spel som vi länge velat göra, vi har samlat vår kunskap över åren i detta spelet, säger vd Marcus Dawson till Rapidus.

Spelet kommer enbart finnas till försäljning på nylanserade Apple Arcade. I teknikjättens nylanserade tjänst samlas olika spel som användaren får tillgång till genom att betala en månatlig summa. I spelen finns ingen reklam eller tillägg som kostar ytterligare pengar.

Illusion Labs har utvecklat mobilspel som Mr Crab, Bacon Escape, Touchgrind BMX och Labyrinth. Utvecklingen av ett nytt spel i Touchgrind-serien har lagts lite på is till förmån för Way of the Turtle, men kommer att återupptas nu när det nya spelet har släppts.

Ägare är grundare Carl Loodberg och Andreas Alptun. Runt 15 personer arbetar i Illusion Labs. I fjol minskade omsättningen från 20 till 15 miljoner kronor. Marcus Dawson uppger att siffrorna hittills i år ser bättre ut jämfört med ifjol.

Ytterligare ett skånskt spelbolag som knytet sig till Apple Arcade är Simogo.

Emily Binks