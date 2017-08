Kæmpe dansk projekt for at tiltrække kliniske forsøg udvides til Sydsverige

Det gigantiske projekt NEXT til over 300 mio. DKK, som skal tiltrække kliniske forsøg til Danmark, er gået i planlægningsfase for også at omfatte Sydsverige.

Thomas Kongstad Petersen, som er vicepræsident for danske Leo Pharma med medarbejdere i over 60 lande, er også formand for NEXT styregruppen, der arbejder for flere kliniske forsøg i Danmark. Thomas Kongstad Petersen har nu sat arbejdet i gang for at få Sydsverige med.

Projektets budget er i øjeblikket på 308,6 mio. DKK med i alt 92,4 mio. fra den danske, statslige Innovationsfonden og 216,2 fra partnerne i sær fra medicinalbranchen. Problemet er, at projektet er slut i løbet af 5 år – dvs. i oktober 2019 – hvor Innovationsfondens bevillinger løber ud.

- Det vil sige, at fra 2020 er vi ikke længere bundet af, at det skal være et rent dansk projekt. Derfor er vi nu gået i gang med at sondere mulighederne for at få partnere i Sydsverige, hvilket vil være helt oplagt, siger Thomas Kongstad Petersen til Rapidus.

Next handlar framförallt om att minska hindren för kliniska försök. För att till exempel kunna genomföra landsomfattande klniska försök i Danmark ska man få grönt ljus från fem olika regioner med var sin etiska kommitté, som tolkar lagstiftningen olika.

Som en del af forberedelserne har NEXT været involveret i en rapport, der dokumenterer at flere kliniske forsøg også er en god forretning for såvel hospitaler som virksomheder. Den rapport skal også bruges for at tiltrække skånske partnere.

- Vi er jo i konkurrence med andre bioregioner om de kliniske forsøg – også Stockholm. Men her er Skåne nærmere Sjælland og MVA, forklarer Thomas Kongstad Petersen.

Især handler det for NEXT om at bremse barriererne for kliniske forsøg. I Danmark skal man eksempelvis for at få landsdækkende, kliniske forsøg gennem tilladelser fra 5 regioner med hver deres etiske komite, som tolker lovgivningen forskelligt.

Hvert år deltager omkring 15.000 danskere i godt 300 kliniske forsøg. Det antal kan mangedobles, mener NEXT, som er verdens første samarbejde om kliniske forsøg mellem offentlige hospitaler, universiteter og lægemiddelindustrien. I har i første omgang har NEXT fokuseret på kræft og hudsygdomme.

Af Keld Broksø