Københavnsk IT-selskab får synergi og udlands-ekspansion med svensk partner

Det københavnske IT-selskab, Ordrestyring.dk, er nu i færd med at udnytte kompetencer fra sit svenske søsterselskab, Hantverksdata.se. Det sker efter begge selskaber i år nu er opkøbt af den svenske kapitalfond Adelis, som vil udbrede de dansk-svenske IT-systemer i verden.

Adelis købte Hantverksdata i maj og Ordrestyring i august. Målet var netop at udnytte synergierne og give langt flere muskler til begge selskaber til at udvikle deres IT.

- Vi er netop nu ved at udveksle kompetencer og forstå hinandens forretning. Vi vil bruge det bedste fra hver side. Vi har også forskelle. Eksempelvis fungerer håndværker fradrag ikke ens i Danmark og Sverige, siger Tommy Hahn Sørensen, adm. direktør for Ordrestyring.dk, til Rapidus.

Kapitalfonden Adelis ønsker, at de videreudviklede dansk-svenske mobil- og webbaserede sagsstyrings-programmer, som håndværkere og entreprenører bruger til at styre kunder og byggesager med, skal videre ud i verden.

- Hvor næste ekspansion vil ske kan vi nok først sige noget om efter et par måneder, siger Tommy Hahn Sørensen, som blev medejer af Ordrestyring.dk ved Adelis´ køb.

12.500 bruger Ordrestyring´s mobil- og webbaserede sagsstyrings-program, som styres af 25 ansatte. Handverksdata har tre gange så mange brugere og 100 ansatte. Med samlet 50.000 brugere skal samarbejdet sikre, at firmaerne kan leve op til stigende behov for digitalisering i byggebranchen. Adelis har i Norden nu 16 platform investeringer og over 40 tilkøb til dem, og samlet ca. 1 milliard euro under forvaltning.

Af Keld Broksø