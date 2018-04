Københavnske BetaDwarf klar til nyt spil og flere ansatte efter mio.-investering

Det københavnske spilfirma BetaDwarf er i rivende udvikling med et fjerde spil på vej indenfor et halvt år, tre nye og netop ansatte til i alt 12 – samt ny søgning efter tre ekstra personer oven på en britisk millioninvestering.

Det er London Venture Partners, som er specialist efter over 20 spilinvesteringer, der har investeret 9 mio. DKK i det lille, danske firma og gjort en ny ekspansion mulig. Det sker efter BetaDwarf har bevist sig selv med en meget stabil drift de seneste tre regnskabsår ovenpå starten i 2012. Bruttofortjenesten har ligget omkring de 4,5 mio. DKK, og det helt nye regnskab viser positiv bundlinje på 299.000 DKK. Egenkapitalen er på 4,5 mio. DKK – en stigning på halvanden million på to år.

– Trods de ni mio. i investering er London Venture Partners stadig minoritetsejere, beretter stifter, CEO og medejer, Steffen Kabbelgaard, til Rapidus. Han ejer selskabet og har dermed stadig den bestemmende indflydelse sammen med Kenneth Harder, CTO og chefprogrammør.

Firmaet begyndte småt på Aalborg Universitet, hvor studerende brugte al deres tid på at skabe et kommercielt computerspil. 14 af dem flyttede ind i et ubrugt klasselokale på ingeniøruddannelsen - og boede der i syv måneder. Senere lejede de et parcelhus i Greve syd for København og boede der til der var råd til kontor og løn.

I dag har 1,2 mio. brugere licenser til de tre spil – en slags krigsspil i en fantasy verden med monstre og orker-ligenende figurer – der især udbydes på platformen Steam. Det betyder, at de fleste kunder er i USA, kun 3 % i Danmark og få i Sverige.

– Jeg tror at netop fordi vi er danske har vi lidt medløb her. Det kan være sværere at trænge igennem i Sverige, mener Steffen Kabbelgaard.

Af Keld Broksø