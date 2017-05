Københavnske Bluetown går ind i Vestafrika med internetsystem via NGO

Det københavnske IT-firma Bluetown har for første gang benyttet en dansk NGO, Børnefonden, til at udbrede et internetsystem i Afrika. Bluetowns løsning er 6-24 meter høje master med paraboler. De kommunikerer med andre paraboler ved internetknudepunkter eller netforbindelser via lyslederkabler eller satellitter. Systemerne drives ved solceller og genopladelige batterier. Sådan forsyner Bluetown fjerne landsbyer med internet – og det system kan Børnefonden bruge.

Børnefonden og Bluetown har nu aftalt samarbejde om at udbrede internet i Burkina Faso og på sigt også hjælpe børn, unge og lærere i andre afrikanske lande. Bluetown sørger for internet, mens Børnefonden kender skolesystemet og har knowhow i afrikanske lokalsamfund. Når projektet er klar i Burkina Faso kan metoden udvides til andre afrikanske lande, i første omgang Benin i Vestafrika.

- Bluetowns vision er at udbrede internet i den fattige verden, hvor viden og markedsoplysninger ikke er tilgængelige i dag, siger direktør Peter Ib fra Bluetown.

Børnefondens lokale medarbejdere involveres i, at master sættes op til lokale hotspots. Når Børnefondens medarbejdere har fået Bluetowns ekspertise, kan den tages videre i regionen.

- Vores banebrydende samarbejde er et eksempel på, hvordan en teknologivirksomhed og en NGO hånd i hånd kan arbejde for, at selv sårbare samfund med teknologiens hjælp hurtigere kan blive bæredygtige, siger Stine Bosse, formand for Børnefonden.

Finansieringen af samarbejdet kommer fra myndigheder, private fonde og virksomheder samt internationale donorer. Bluetown bor i PARKEN i København og har siden 2012 investeret over 31 mio. kr. i udvikling af wifi-systemer til Den tredje Verden. Business angel Lars Kolind har i år investeret 14 mio. DKK i Bluetown.

Af Keld Broksø