Københavnske Realfiction på vej mod svensk børs og 20 mio. SEK

Københavnske Realfiction har fået så meget medgang, at de nu ser mod en svensk børsnotering denne sommer på Nasdaq Stockholm First North, og direktør og medstifter Clas Dyrholm oplyser nu til Rapidus, at firmaet går efter kapitalrejsning på omkring 20 mio. SEK. Disse dage er der netop også ved at blive oprettet et svensk AB-firma med adresse hos Realfictions revisor i Helsingborg, mens firmaet fortsætter ”business as usual” i København.

Realfiction blev grundlagt i 2008 for at skabe det, som kaldes mixed reality. Det vil sige en blanding af virkelige ting og digitale hologrammer, som kan bruges til at udstille alt fra sko og lakrids til kommende, ikke eksisterende bygninger i et kendt område, som man står og ser på gennem en digital rude i stort format. Ideen er at fange kunders interesse med en vis ”wow-effekt”.

- Vi er et lille selskab med et stort potentiale, mener direktør og medstifter Clas Dyrholm.

Produktionen har Realfiction outsourcet til Asien, så de kan følge efterspørgslen hos kunder, der allerede tæller eksempelvis Coca Cola, Samsung, Boss og den danske luksusproducent LAKRIDS by Johan Bülow. Realfictions første produkt, Dreamoc, er solgt i over 10.000 eksemplarer og en lancering kommer snart af produktet Deepframe, som er langt større mixed reality-installationer. Her har Realfiction fået støtte fra den danske, statslige, Markedsmodningsfond på over 1,3 mio. DKK i en projektperiode frem til næste sommer i 2018 og med et samlet projektbudget på 3,1 mio. DKK.

- Vi lancerer Deepframe med de første mediehistorier og videoer sidst i maj. Vi har derpå forhandlere over hele verden til at sælge de første udgaver af Deepframe hen over sommeren, beretter Clas Dyrholm.

- Jeg ser uanede muligheder for skalering, vurderer Michael Bjerregaard, global sales director hos Realfiction.

Omsætningen i Realfiction med 12 ansatte var i seneste regnskabsår dog faldet 2 mio. DKK til 15,4 mio. DKK. Resultatet var også negativt på - 2,7 mio. DKK, men med positiv egenkapital på 396.000 DKK.

Af Keld Broksø