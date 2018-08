Københavnske Tiimo går ind i UK før Sverige og Norge – og rejser ny kapital

Københavnske Tiimo med stifterne, Helene Nørlem Lassen og Melissa Azari i spidsen for fire øvrige medarbejdere samt to på deltid, er på vej ind i Storbritannien fra november. Det sker med en engelsk udgave af en applikation til smartwatches og smartphones, hvor den skaber struktur for børn med ADHD.

Systemet udsprang af et speciale i 2014 fra IT-Universitetet i København i digital design og kommunikation, og firmaet blev stiftet i 2015. Lige før nytår gav Capnova og fem private investorer en ny kapitalindsprøjtning på i alt to millioner DKK, og nu sker der nye ting:

- Vi forbereder netop nu den engelske udgave af Tiimo, så vi kan gå ind i Storbritannien fra omkring november. En engelsk udgave kommer først fordi det er et stort sprogområde, der giver muligheder i flere andre lande. Efter det ser vi på udgaver i Sverige og Norge, hvor de foreløbig må læse den danske udgave, beretter CEO Helene Nørlem Lassen.

Allerede nu tænkes også i ny kapitalrejsning i år på tilsvarende op mod to mio. DKK.

- Foreløbig henvender vi os til eksisterende investorer og dem vi kender. Vi har et par tilsagn og håber at lukke den kapitalrejsning inden for en måneds tid, siger Helene Nørlem Lassen.

Baggrunden for Tiimo er, at for ADHD-børn kan hverdagens mange skift skabe uro. Appen guider derfor barnet igennem dagen med visuel nedtælling, små ikoner og vibrationer, der fortæller barnet hvor længe, der er tilbage af eksempelvis frikvarteret eller dansktimen. Så undgår man nogle af hverdagskonflikterne ved at tælle ned til næste aktivitet.

Også i 2016 fik iværksætterduoen to millioner DKK i udviklingsstøtte fra Markedsmodningsfonden. Foreløbig bruger 100 familier med ADHD-børn systemet, som i forretningsplanen også skal skaleres ud til kommuner og skoler.

Af Keld Broksø