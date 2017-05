Københavnske Washa planlægger stor markedsføring for vaskeri-APP i Malmø

En større markedsføring med busreklamer, mediekontakter og øvrige kampagner på sociale medier i Malmø er nu i vente fra den APP-baserede, københavnske vaskeritjeneste, Washa, som efter kundebestillinger via APP og hjemmeside henter, renser og leverer kundernes tøj.

Washa har haft stor succes siden 2015 med samme koncept for markedsføring i Storkøbenhavn, hvor der nu er 2500 ordrer om måneden og 30.000 brugere samt en månedlig omsætning på 1 mio. DKK.

Satsningen over sundet er derimod helt ny – og resultaterne foreløbig beskedne. I Malmø er der foreløbig kun 9 private brugere.

– Men det laver vi om på via markedsførings-kampagner resten af året i Malmø, lover medstifter Jannick Christensen overfor Rapidus.

– Når vi kan gøre det i København, så kan vi også i Malmø. Vi mener vi indenfor et år kan nå samme omsætning og størrelse i Malmø og Skåne som i Storkøbenhavn, mener Jannick Christensen.

Sammen med partnerne, Max Børglumm Stripp og Karim Ben M’Barek, har de tre stiftere 250 kvadratmeter vaskeri ved Kastrup i København. Og om aftenen mellem 17 og 21 tager de selv over broen for at levere og hente vasketøj til det begrænsede antal kunder i Malmø.

Vi skal organisere det anderledes, når vi får flere kunder i Malmø. Men vi fastholder, at alt tøj til Malmø fortsat vaskes i Kastrup - også når vi vokser. Malmø skal være første stop på en europæisk ekspansion, som også tager os til Stokholm. Derfor har vi allerede nu fået en samarbejdsaftale med Berendsen Textil Service, som har vaskerier over hele Europa. Det betyder, at når Malmø er på plads, så kan vi ret nemt vokse videre ud i Europa, siger Jannick Christensen.

I sær går Washa efter aftaler med virksomheder. I Danmark er Microsoft og Danske Bank blandt kunderne og blandt investorerne er kendte, danske business angels som Christian Stadil, Tommy Ahlers og Jesper Buch. Seneste 2016-regnskab er ikke kommet endnu, men det første regnskab i opstartsfasen for 2015 viste et undersked på knap 1 mio. DKK.

Af Keld Broksø