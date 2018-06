Kom til København skåninge!

Kort sagt: København har opfyldt mange af de drømme, der kun var ideer omkring Øresundsbrons åbning. Ikke alle skåninge ved, hvad der er sket siden. Sidste analyse inden sommerferien inviterer derfor skåningene til et sommerbesøg i København, hvor erhverv og boliger aldrig har haft så spændende og eksplosive udviklingsmuligheder.

Af Keld Broksø, københavnsredaktør Rapidus

Københavns udvikling er en succes. Da Øresundsbron åbnede var Ørestad en bar mark, Sydhavnen mest en affaldsplads og industribygninger, Nordhavnen et øde månelandskab og Islands Brygge slidte fabriksbygninger og boliger. Rapidus´ danske stemme vil her i sidste analyse inden sommerferien invitere vores skånske læsere til et sommerbesøg for at konstatere, at bortset fra Nyhavn og Den lille Havfrue er næsten alt forandret. ALLE bydele vokser eksplosivt nu. Som chefredaktør Erik Olausson skrev i forrige analyse er der også store forandringer i Malmø-Lund. Det, som samtidig sker for boliger og erhverv i København, skaber en enormt stærk helhed i regionen. Hvad kan skåninge med fordel tjekke ud af nyt?

BLOX på Københavns havnefront få hundrede meter fra Tivoli er netop åbnet – med en befærdet vej tværs igennem bygningen. Dansk Arkitekturcenter og erhvervssamarbejdet Bloxhub er indflyttere samt en snes luksuslejligheder med havneudsigt. BLOX bidrager til, at Københavns arkitektur og arkitekter nu har et samlingspunkt med ekko til verden.

Sydhavnen lige syd for indkøbscentret Fisketorvet giver nye beboere og erhvervsfolk vand og lys. Sydhavnen skal rumme 9.000 boliger og 22.500 arbejdspladser. Der er stadig masser af kraner i Sydhavnen især på Enghave Brygge lige øst for det berømte elværk, H.C. Ørstedværket. Sydhavnens byggeri er tæt, moderne og med kanaler inspireret af Venedig. Udviklingen understreges af, at IKEA ved Fisketorvet netop nu bygger 37.000 kvadratmeter varehus som IKEA`s dyreste projekt i Danmark nogensinde.

Lige på den anden side af havneløbet er Islands Brygge med det mest berømte havnebad i gang med en revolution i den sydlige del. Tre hvide, runde tårne er helt nye, markante vartegn for København, som med nye rækkehuse omkring en ny badelagune gør det attraktivt for beboere og erhverv. De sidste byggerier i planen er ved at blive færdige.

Vesterbro syd for Hovedbanen er næst efter Amager Vest en af de mest voksende bydele. Hvor der før var et image af prostitution og narkohandel handler det i dag om innovative virksomheder i den gamle Kødby, ny renoverede og nye lejligheder samt cafemiljø.

Planerne for Ørestad på et gammelt, militært øvelsesterræn blev der grint af omkring Øresundsbrons åbning. Nu er de sidste områder i sær i syd ved at blive udviklede. Royal Arena åbnede for et år siden (se den!). En snes tusinde mennesker bor her nu i bl.a. VM Bjerget og 8Tallet designet af den verdensberømte, danske arkitekt, Bjarke Ingels.

Nordhavnen – nord for Havfruen – med FN-Byen som arkitektonisk perle (få en rundtur indendørs om muligt) er et stykke København i rivende udvikling og med et enormt potentiale for videre udvikling af stadig tomme områder på tangen ud mod Øresund.

Af nye områder har vi slet ikke nævnt bl.a. Carlsberg Byen med bl.a. det helt nye Bohrs Tårn på 100 meter og med 30 etager, industriområdet Refshaleøen, hvor heavy metal festivalen Copenhell endnu har plads uden at genere nogen i kommende byggerier, det gamle Grønttorv i Valby, som er midt i en byggeproces af 2.200 lejligheder og en 23.000 kvadratmeter park inspireret af New York. Aksen København-Malmø-Lund er mere interessant end nogensinde. Vi skal fortælle historien i hele verden, men det kræver, at vi selv kender den. Kom til København denne sommer og se selv skåninge – og god sommer!