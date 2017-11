Kommentar: EMA-tabet giver lærestreger for regionen, Sverige og Danmark

Med Amsterdam som vinder over København i aftes af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) står regionen og begge lande med en stribe lærestreger: Vi kan gøre det bedre fremover! Først det positive: Danmarks regering, København og Novo Nordisks tidligere topchef, Lars Rebien Sørensen, har leveret lobbyarbejde til topkarakter: Synlighed, argumenter og investeringer i orden. Herunder vilje til at betale 20 års husleje for EMA: 1,7 milliarder DKK. Nu slipper Danmark med 49 mio. til reservationen af Copenhagen Towers.

Og så det negative og tungeste med lærestregerne:

Skåne og MVA var alt for lang tid om at støtte EMA i København. Samarbejdet skal koordineres bedre i kommende sager.

Greater Copenhagen & Skåne Committee var uden gennemslagskraft. Det skal forbedres.

Sverige: Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, har ret i sin kritik af Stockholms svigt – selv da Stockholm røg ud af første budrunde. Samuelsen kan ikke forstå, hvorfor svenskerne ikke støttede et bud, som hjalp Skåne. Uden at være præcis mener Samuelsen ”det kan få »konsekvenser« for samarbejdet over Øresund.” Lærestregen er, at Stockholm må vise god vilje i samarbejdet fremover, hvis regionen skal tro på det.

Skåne får den lærestreg, at før Stokholm prioriterer Øresundsregionen må Skåne knytte sig tættere til Sjælland. Stockholms manglende forståelse for EMA i København (og Københavns Lufthavn som knudepunkt) viser, at Skåne må gå selv. Malmøs borgmester, Katrin Stjernfeldt Jammeh, har ret i, at ”nordiske lande er for små til IKKE at samarbejde”.

Endelig er EMA en lærestreg for Danmark: Det koster indflydelse og gennemslagskraft at have tre EU-forbehold over for retspolitik, forsvarspolitik og euroen. Det kan kun Danmark rette op på. EMA er også en studehandel om agenturer (Danmark har i forvejen EU´s miljøagentur), men vil man høres må man også yde mere i EU-samarbejdet.

Af Keld Broksø, Københavnsredaktør Rapidus